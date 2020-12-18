Коньки или лыжи: что выбрали москвичи на старте нового зимнего сезона

Фото: «Вечерняя Москва»

В Москве выпал долгожданный снег. Любители зимних развлечений поспешили этим воспользоваться и достали свои лыжи, коньки и сноуборды. За первые две недели декабря после старта зимнего сезона сноубордисты и любители лыж стартовали активнее поклонников коньков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ проводился на основе трафика абонентов МТС.

МТС с помощью больших данных изучила активность абонентов Московского региона на пяти самых массовых столичных катках: на ВДНХ, в Парке Горького, на Красной Пресне, в Измайлово и Коломенском, а также в популярных горнолыжных комплексах Москвы и ближайшего Подмосковья.

Поток посетителей главных столичных катков, где действуют ограничения по числу катающихся, сократился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в городских парках, наоборот, число любителей покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге выросло на 25 процентов. Такой рост объясняется более ранним выпадением снега в регионе и недоступностью большинства зарубежных курортов из-за коронавирусных ограничений.

Лидерами по посещаемости в декабре среди горнолыжных комплексов стали КАНТ, «Сорочаны» и «Лата-Трэк», среди катков — каток на ВДНХ, «Навигатор» в Парке Горького и «ГУМ-Каток».

Наряду с числом посетителей изменился в этом году также профиль потребления услуг. На старте сезона любители зимних развлечений больше сидят в интернете: загружают фото и видео в Сеть, общаются в соцсетях и мессенджерах, чем звонят. При этом объем мобильного интернет-трафика на городских катках сопоставим с уровнем прошлого года, а в горнолыжных парках даже вырос в 1,5 раза. Больше всего мобильным интернетом пользовались в подмосковных спортивных комплексах «Степаново», «Волен» и «Сорочаны». Рост объема передаваемых данных вызван расширением покрытия 4G не только в Москве, но и в области.

— Мы продолжаем работы по улучшению покрытия сетью 4G Московского региона. Только в Подмосковье с начала года построили 1417 базовых станций, более двух третей из которых — в стандарте 4G, — рассказал директор по развитию бизнеса московского региона МТС Роман Лещенко. —В целом за пределами МКАД покрытие сети 4G у нас превышает 90 процентов, а в четверти населенных пунктов в области приблизилось к 100 процентам. Благодаря этому сегодня наши клиенты могут одинаково свободно пользоваться скоростями LTE для работы, учебы или развлечений как в столице, так и в Подмосковье.