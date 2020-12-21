Встреча Юпитера и Сатурна: таролог рассказала, чего нельзя делать в зимнее солнцестояние

Тереза Адам / Фото: Из личного архива

К настоящему времени до многих уже дошли слухи о соединении Юпитера и Сатурна во время зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года. Это событие, которое астрологи называют «Великим соединением», происходит каждые 20 лет. Но событие 2020 года является особенным, поскольку Юпитер и Сатурн не были так близко друг к другу с 1623 года! Что нужно знать об этом событии, расскажет таролог и парапсихолог Тереза Адам.

Безграничный Юпитер и ограничивающий Сатурн — противоположности притягиваются и объединяют свои силы. Предприимчивый и смекалистый Юпитер хочет, чтобы мы смело отправились в приключения. Осторожный и стабильный Сатурн обеспечивает четкий план действий и минимизирует риски. Юпитер — это газ. Сатурн — это тормоз. Очевидно, что нам нужно и то, и другое, чтобы добраться до нужной точки.

Теперь не следует цепляться за прошлое. В 2020 году эти планеты встречаются в знаке Водолея, чей взгляд всегда направлен в будущее. Нулевой градус Водолея — не просто цифра! В старших арканах Таро цифру ноль представляет карта Дурака — дерзкого и оптимистичного человека, готового окунуться в мир безграничных возможностей. Это та энергия, с которой стоит прожить наступающий год.

На этом также заканчивается длительный период соединений в земных знаках (последнее было в Тельце в 2000 году). Мы переходим к серии соединений в воздушных знаках (Близнецы, Весы и Водолей) на следующие 150 лет. По мере того как океаны наполняются пластиком, а выбросы углерода нагревают воздух и тают ледяные шапки, мы получаем явные сигналы того, что наша планета больше не может выдерживать систематическое расширение, которое происходило в последние 200 лет соединений Сатурна и Юпитера в земных знаках.

Воздушные знаки связаны с научными и интеллектуальными разработками, технологиями и межличностными отношениями. Великое соединение 2020 года в Водолее настраивает нас на два десятилетия, когда реальная жизнь может стать воплощенной научной фантастикой и будет достигнут экологический прорыв.

Воспринимайте «Великое соединение» как стартовую площадку на следующий год. Философский Юпитер открывает наш разум, а Сатурн создает структуру, позволяющую нашим мыслям стать осязаемыми действиями. И все это на крыльях революции свободного Водолея. Сатурн призывает к внутренней дисциплине и духовному росту. Транзиты Сатурна, подобные этому, могут давать неоднозначные результаты. Для многих это будет сложный момент, где все может развалиться. Другим Сатурн принесет награду за хорошо выполненную работу. Сатурн хочет, чтобы мы росли, развивались и становились хозяевами своей жизни. Если мы сидим сложа руки, Сатурн заставляет столкнуться с последствиями. Если мы выкладываемся на все сто, Юпитер дает награду. Это важный год для того, чтобы сосредоточиться на духовных поисках, отпустить устаревшие и реализовать новые идеи.