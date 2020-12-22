Знаковые московские объекты стали победителями конкурса НОПРИЗ

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) были объявлены победители международного конкурса на лучший проект. В текущем году на конкурс поступило 700 проектов от ведущих отраслевых отечественных и зарубежных вузов, научных и профессиональных архитектурных, проектно-изыскательских и строительных организаций, государств–членов Евразийского экономического союза. Среди критериев отбора на престижный конкурс стали технико-экономические показатели, архитектурные и проектные решения, применяемые технологии строительства, использование информационного BIM-моделирования и «зеленых стандартов» для обеспечения высокого уровня экологической безопасности окружающей среды.

Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Стоит отметить, что некоторые участники конкурса участвуют в нём уже не первый год, давно зарекомендовали себя в качестве победителей, и на этот раз тоже поддержали высокий статус своих организаций. В числе таких участников — компания «Мосинжпроект». Её конкурсные работы — Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и электродепо «Руднево» — стали победителями Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект — 2020 в своих номинациях.

Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

— В течение четырех лет объекты холдинга становятся победителями конкурса, — пояснил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов. – Наша компания, используя новые технологии и методы проектирования и строительства, реализует в Москве весьма масштабные и сложные объекты, некоторые из которых удостоены даже не одной, а целого ряда наград. Так, победивший в конкурсе НОПРИЗ Дворец гимнастики отмечен также международной премией MIPIM Awards 2020 как «Лучший спортивный и культурный объект». Кроме того, в 2020 году Дворец гимнастики и электродепо «Руднево» стали победителями в своих номинациях на общегородском конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства».

Электродепо «Руднево» / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Электродепо «Руднево» / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Электродепо «Руднево» / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Конкурс НОПРИЗ на лучший проект проходит при поддержке Госдумы России, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, правительства Москвы, Российской академии наук, Российского союза строителей, Союза архитекторов России, ведущих отраслевых вузов страны, научных и профессиональных объединений проектно-изыскательской и строительной отрасли, а также широкой общественности.​