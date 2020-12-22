Российская инвестиционная корпорация расширяет сотрудничество с Китаем в области образования и науки

Фото: пресс-служба ПАО АФК «Система»

АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания с активами более чем в 10 отраслях экономики, подписала соглашение о сотрудничестве с Совместным университетом МГУ имени М. В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и Муниципального народного правительства китайского города Шэньчжэнь (Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне). Достигнутые договоренности предполагают взаимодействие университета с компаниями корпорации при проведении научно-исследовательских работ по актуальным для России и Китая направлениям, в первую очередь — в сфере микроэлектроники.

Соглашение подписано в онлайн-формате в рамках телемоста с участием председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ректора Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжана и первого проректора МГУ-ППИ Сергея Шахрая.

— Наше сотрудничество с университетом в Шэньчжэне, который является сегодня форпостом инновационного развития КНР, имеет не только сугубо практический, но и стратегический смысл. Мы заинтересованы в налаживании деловых контактов на всех уровнях и в разных сферах, включая телекоммуникации, биотехнологии, венчурные инвестиции, и хотим создать мост для постоянного обмена знаниями и компетенциями между нашими странами в таких перспективных областях, как микроэлектроника, интернет вещей и так далее, — отметил председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков.

— Деятельность нашей базовой лаборатории позволит объединить в общих проектах работу целой группы факультетов Совместного университета: вычислительной математики и кибернетики, новых материалов, инженерного и биологического. И это не просто давно желаемый синтез образования, науки и практики. Именно в Шэньчжэне это гарантия получения самых передовых научных результатов и их реализации в интересах России и Китая, — подчеркнул первый проректор Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Сергей Шахрай.

Высокую оценку дал достигнутым договоренностям также ректор Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжене профессор Ли Хэчжан. Он заверил, что соглашение обеспечит развитие самых передовых отраслей науки и техники Китая и России. Университет и Группа АФК «Система» создадут базовую лабораторию для совместных научно-технологических и образовательных проектов. АФК «Система» будет оказывать университету содействие в реализации инициатив в сфере науки и образования, а его студентам — в прохождении стажировок на российских высокотехнологичных предприятиях. В свою очередь, сотрудники корпорации получат возможность повышать квалификацию в Китае, они также будут привлекаться к преподавательской работе в рамках совместных образовательных программ.