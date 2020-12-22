Стать абонентом мобильной связи теперь можно и на автозаправке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Симки становятся доступнее. Оператор мобильной связи Tele2 начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической ситуации.

Во время пандемии компания сфокусировалась на развитии не только цифровых, но и альтернативных каналов во всех регионах присутствия. Оператор постоянно расширяет список федеральных и региональных партнеров. Компания стремится предоставить клиентам возможность подключения на традиционных для них ежедневных маршрутах так, чтобы им необязательно было посещать салон связи.

За последние полгода компания расширила сеть продаж таким образом, чтобы приобрести SIM-карту можно было в розничных магазинах формата «у дома», в аптеках и на АЗС. В рамках этой стратегии компания заключила партнерство с концерном «Шелл». Теперь SIM-карты оператора появятся на более чем 200 автозаправочных станциях почти во всех макрорегионах компании: в Москве, на Северо-Западе, в Центральной России, Поволжье, Черноземье, на Юге и в Сибири.

Чтобы клиенты могли минимизировать социальные контакты в период пандемии, оператор предоставляет возможность самостоятельно зарегистрировать SIM.

— Мобильная связь стала, пожалуй, самой востребованной в России услугой, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — В нашей стране число проданных сим-карт уже существенно выше, чем численность населения, включая стариков и младенцев. Но доступность сотовой связи должна состоять не только в ее повсеместности и устойчивости, но и в возможности купить сами сим-карты в любом месте. Ведь это, согласитесь, простейший способ стать абонентом той или иной сети. Не нужно писать заявление о переходе своего номера к другому оператору. Просто купил симку, вставил и пользуешься. Конечно, потребитель заинтересован в том, чтобы таких точек было как можно больше. И если симку можно купить не только в салоне, но и на автозаправке, например, по пути из одного города в другой, то это, конечно, очень удобно. Особенно если учесть, что разные операторы имеют в том или ином регионе разное покрытие и, как следствие, разное качество услуг связи. Возможность быстро стать абонентом самого удобного для тебя оператора — это всегда плюс.