Названы уникальные объекты и стройки года

Дворец гимнастики / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

В пятницу, 18 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продолжении развития олимпийского комплекса «Лужники» — самого крупного и популярного спортивного кластера столицы. Глава города отметил, что за последние годы здесь построены Дворец гимнастики, Дворец водных видов спорта и канатная дорога. Реконструирована Большая спортивная арена, ставшая главным стадионом Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Спортивные победы

Спортивные объекты Москвы в составе Лужников удостоились и мировых наград. В частности, наиболее заметным международным событием уходящего года в области архитектуры и недвижимости стало присуждение престижной премии MIPIM Awards 2020. Ее победителем в номинации «Лучший спортивный и культурный объект» стал возведенный в московских Лужниках Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Управляющей компанией по строительству объекта выступил городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

Сергей Собянин назвал этот объект современным и опережающим время по технологиям. В данном случае это во многом заслуга специалистов инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», построивших за три года по заказу частного инвестора с применением BIM-технологий проектирования одно из красивейших зданий Москвы. Характерно, что год назад специального приза жюри MIPIM Awards удостоился также созданный «Мосинжпроектом» парк «Зарядье» с концертным залом, ставший уникальным общественным пространством в историческом центре современного мегаполиса. Эти и другие объекты гражданского строительства холдинга не раз становились призерами отечественных и международных премий и конкурсов, что подтверждает компетенции и профессионализм специалистов, которым по плечу проект любой сложности.

«Такие победы работают на имидж компании и подтверждают высокий уровень профессионализма столичных строителей и сотрудников компании «Мосинжпроект»», — подчеркнул генеральный директор холдинга Юрий Кравцов.

Зарядье / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Грандиозная стройка

Благодаря сложившейся репутации опытного застройщика сложнейших городских объектов столичные власти привлекли «Мосинжпроект» в качестве генпроектировщика и генподрядчика строительства инфекционной больницы в Вороновском в марте этого года. Задача по строительству специализированного медучреждения в такой короткий срок в разгар пандемии коронавируса стала настоящим вызовом для всего городского Стройкомплекса.

Работу задействованных на стройке 350 крупнейших отраслевых компаний координировал лично заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего за 37 дней в чистом поле выросли 50 одноэтажных строений медицинского и хозяйственного назначения и 14 секций двух-трехэтажных общежитий для персонала, были подведены инженерные коммуникации и создана улично-дорожная сеть. Это стало возможным, в том числе, благодаря вкладу сотрудников холдинга,обеспечивших в кратчайшие сроки объект проектной документацией, а затем собственными силами построивших ряд ключевых зданий.

— Возведение данного объекта позволило Стройкомплексу Москвы и входящим в него компаниям продемонстрировать свои возможности, владение современными технологиями и высокий уровень управления строительством, — считает Андрей Бочкарев.

Инфекционный центр в Вороновском / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Инфекционный центр в Вороновском / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Космический масштаб

Передовые методы строительства и управления рабочим процессом используются сегодня и на других стройплощадках «Мосинжпроекта». Так, правительство Москвы совместно с «Роскосмосом» поручили компании выполнить задачу, поставленную Президентом России, — возвести Национальный космический центр на территории Центра имени Хруничева.​. Сегодня работы уже развернуты на всех блоках многофункционального комплекса зданий. По их завершению в НКЦ разместится сама корпорация «Роскосмос» и офисы ее дочерних компаний, лаборатории, производственные площадки, научно-исследовательские центры ведущих вузов страны и конгресс-холл. На 255 тысячах квадратных метрах будут работать около 20 тысяч человек

А пока на строительной площадке НКЦ применяются самые высокие стандарты охраны труда и промышленной безопасности, предприняты меры по снижению шума при ночных работах.

— Все эти меры на строительных площадках компании направлены на повышение культуры производства и приведение ее в соответствие с мировыми стандартами, а также способствуют минимизации негативного влияния на окружающую среду и жилую застройку, – уверен генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Национальный космический центр на территории Центра имени Хруничева / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Новая доминанта

Другой значимый проект гражданского строительства компании — новый небоскреб в столичном Сити с символическим названием 1 Tower. Это будет высочайшая — 444 метра — жилая башня Европы на 1600 квартир, созданная по современным технологиям «умного дома» будущего. Также в башне разместится офисный комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров и сопутствующая инфраструктура.

Небоскреб в столичном Сити — «1 Tower» / Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

С небоскреба 1 Tower как на ладони будет виден, например, возводимый в Мневниковской пойме на базе будущей станции Большого кольца московского метро «Мневники» многофункциональный комплекс с 13 надземными и тремя подземными этажами. Его высота составит около 60 метров, а общая площадь — свыше 46 тысяч квадратных метров. Он станет одной из первых точек притяжения на этой развивающейся территории Москвы, в будущем здесь разместится головной офис «Мосинжпроекта».

— Это будет одно из самых экологически благополучных офисных зданий в столице в силу своего местоположения, — подчеркнул Юрий Кравцов.

А значит, работать на благо москвичей сотрудники холдинга смогут еще плодотворнее.

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