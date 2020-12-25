Завершено возведение опор путепровода на восьмом участке ЮВХ

Строительство Юго-Восточной хорды / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроекта»

На восьмом участке Юго-Восточной хорды в полном объеме выполнено сооружение всех 14 опор путепровода, который пройдет около железнодорожных путей Павелецкого направления, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды, включая ЮВХ-8.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроекта»

— В настоящий момент строители уже приступили к бетонированию путепровода, общая длина которого составит 310 метров. Эти работы планируется завершить в 2021 году, после чего начнутся строительство подъездных дорог, а также благоустройство и озеленение прилегающей к объекту территории, — сообщил Андрей Бочкарев.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроекта»

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что, кроме данного путепровода, на восьмом участке ЮВХ будут построены путепровод основного хода через Южную рокаду длиной 262 метра, путепровод вдоль Кавказского бульвара через ЮВХ длиной 145 метров и путепровод в районе улицы Бехтерева длиной 147 метров.

— Общая протяженность всех сооружений на восьмом участке ЮВХ составит 14,9 километра. Помимо четырех путепроводов, на участке возведут четыре подземных пешеходных перехода и два очистных сооружения, — уточнил Юрий Кравцов.

Общая протяженность всех дорог ЮВХ составит 101 километр, на ней будет построено 59 искусственных сооружений.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроекта»

Ежегодно в Москве строится порядка 100 километров дорог, и в 2021 году снижать темпы не планируется.

— В следующем году строительный комплекс сохранит высокие темпы развития дорожной сети. По итогам 2021 года в столице планируется завершить строительство дорог общей длиной 72,4 километра, а также 18 мостов, эстакад и тоннелей, 16 пешеходных переходов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Напомним, сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Волоколамским шоссе.

Высокие темпы дорожного строительства ставят Москву в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком. При этом Москва — единственный в мире мегаполис, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий. «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик, генеральный подрядчик и технический заказчик ключевых дорожных объектов российской столицы.

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