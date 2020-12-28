Как москвичи пережили 2020 год: выспались, сделали ремонт и освоили онлайн-сервисы

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Уходящий год был непростым для нас всех — москвичам пришлось быстро менять свои привычки, адаптироваться к удаленной работе и дистанционному обучению, много времени проводить дома. Настоящим подспорьем оказались современные технологии — мы общались в мессенджерах, проводили совещания по видеосвязи, смотрели фильмы и сериалы. В МТС подвели итоги и рассказали, чем занимались москвичи в 2020 году.

Согласно исследованию, проведенному на основе обезличенных больших данных, в 2020 году москвичи, оказавшись на удаленке, больше работали, но и больше спали! Средняя продолжительность рабочего дня выросла до 10 часов, зато москвичи стали минимум на полчаса позже просыпаться. Сейчас москвичи в среднем спят по 7 часов 25 минут: кажется, пора перестать говорить о бессоннице как о болезни большого города!

Недавно нам казалось, что телефонные разговоры — это пережиток прошлого. Нет! В этом году стали разговаривать по мобильному на 12 минут больше, чем в 2019-м. Это естественно: ведь так приятно «повисеть на трубке» с приятелями, которых не видел несколько месяцев! Ну а трафик передачи данных по интернету вырос почти на 40 процентов, ведь мы буквально жили в интернете, когда соблюдали самоизоляцию. Поскольку мы не могли общаться вживую, пришлось отложить и новые знакомства. Дейтинговые сервисы впервые не попали в топ-5 популярных приложений.

Работа из дома заставила москвичей более придирчиво посмотреть на родные стены. Поэтому свободные деньги, отложенные на несостоявшиеся путешествия, были потрачены на ремонт. На 65 процентов больше, чем в прошлом году, покупали лесоматериалы, цемент, песок, кирпич. И на 34 процента выросли продажи мебели, товаров для дома и ремонта (обоев, краски, электрических и осветительных приборов, зеркал, посуды и т. п.).

Количество онлайн-платежей выросло на треть, в том числе за счет того, что старшее поколение очень быстро освоило онлайн-банкинг и интернет-шопинг. Популярнее всего стали оплата такси и заказ продуктов на дом. 2020-й показал, что москвичи неравнодушны к чужим проблемам. Стремясь помочь, они гораздо чаще жертвовали на благотворительные цели.

Несмотря на все сложности, год для многих стал полезным. Переход в цифровое пространство не помешал тому, что мы стали внимательнее относиться друг к другу, больше заботиться о своем здоровье, научились полезным навыкам. Может быть, эта тенденция сохранится?