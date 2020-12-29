Все-таки, что лучше: купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Перед вами стоит задача – купить квартиру в Москве или Подмосковье. Ее можно решить двумя способами. Первый путь — выбрать новостройку, которая будет построена завтра, через месяц или несколько лет. Но она будет полностью новой, ещё без истории. Второй вариант решения задачки – приобрести жильё в уже построенном и обжитом доме.

К слову, «вторичка» — это не всегда советские кирпичные или панельные дома. Здание, которое приняли в эксплуатацию и поставили на учет пару месяцев назад, уже навсегда теряет звание новостройки.

И все же, что лучше? Вопрос сложный, потому что однозначного ответа нет. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. В этой статье мы поставили перед собой задачу взвесить их максимально реалистично и объективно.

Чем привлекают новые жилые комплексы Москвы и Подмосковья?

• Более низкой ценой. Если сравнивать квартиры одного класса, то в большинстве случаев, жилье в новом доме будет дешевле. Почему? Самая главная причина заключается в том, что самого дома еще попросту нет. Только проект, котлован или несколько первых этажей.

• За пару лет стоимость квартиры вырастет на 15–30 %. Да, вся недвижимость медленно дорожает. Однако новостройки делают это с реактивной скоростью за время строительства и первых лет своего существования.

• Современная и симпатичная архитектура. Увы, проблема большинства советских жилых домов заключается в том, что они слишком скучные, однотипные, серые и даже депрессивные.

• Красивые и благоустроенные дворы. Даже в жилых комплексах класса «эконом» устанавливают во дворах тренажеры и спортивные коробки, прокладывают дорожки и делают площадки для выгула собак. А если посмотреть на дома подороже, то можно рассчитывать даже на свой теннисный корт, гамаки и зону для занятий йогой.

• Простор, множество вариантов планировки, отделки и дизайна входных групп. Статистика показывает, что средний метраж квартиры в новом жилом комплексе на 10–20 % больше. Чтобы угодить покупателям с разными вкусами, застройщики предлагают 2,3 или даже 10 вариантов планировки квартиры в одном и том же доме.

Если все так хорошо, то почему же ещё кто-то хочет приобрести жилье во «вторичке»?

•Из-за ожидания. Если вам нужна квартира уже завтра, то вариант с новостройкой не очень подходит. По крайней мере с такой, от которой пока есть только котлован.

• Риск стать обманутым дольщиком. Увы, но пока в нашей стране ещё остаются тысячи людей, которые вложили свои средства в прогоревшего застройщика. Здесь лишь можно посоветовать тщательно изучать «подноготную» строительной компании или довериться надёжному агентству недвижимости.

• Проект и реальность могут различаться. На картинках вам показывали город-сад с могучими деревьями и утопающими в зелени дворами. В реальности, вы получили молодые саженцы, которые нормально разрастутся только за 10–15 лет.

• Отладка работы коммуникаций и различные доделки. Водоснабжение нового дома и другие его системы ещё не отлажены годами работы. Поэтому может пропасть вода на полдня или свет. К такому нужно быть готовым.

Какой итог — новостройка или «вторичка»?

Если взвешивать все за и против, то получается, что выгоднее купить квартиру в новостройке. У такого решения больше плюсов. И дело не только в том, что можно сэкономить на этапе строительства.

Просто в новых домах жить комфортнее. Можно выбрать вариант с идеальной планировкой, двором без машин, хорошей детской площадкой, своими скверами и другими удобствами.

Мы же собираемся прожить в этой квартире много лет. А чтобы защитить себя от нерадивых застройщиков, нужно выбрать хорошее агентство недвижимости полного цикла.

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