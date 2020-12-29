Холдинг «Мосинжпроект» — в рейтинге устойчивого развития российских компаний

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» занял 61-е место в рейтинге из сотни ведущих отечественных компаний по устойчивому развитию, составленном медиахолдингом «Эксперт», сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. АО «Мосинжпроект» — оператор ключевых градостроительных программ российской столицы.

— В этом году мы впервые вошли в рейтинг российских компаний по устойчивому развитию по версии медиахолдинга «Эксперт», заняв в нем 61-ю строчку, — отметил Юрий Кравцов.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

По его словам, определенные ООН принципы устойчивого развития, подразумевающие рост экономики с опорой на сохранение и преумножение природных и человеческих ресурсов, прочно заняли свое место среди общемировых трендов последних десятилетий.

— Мы идем в ногу со временем и ориентируемся на общемировые тенденции, поэтому для нас крайне важно разумно использовать имеющийся человеческий и природный капитал, — указал Юрий Кравцов.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Из применяемых при анализе устойчивого развития критериев наиболее высокую оценку, по словам Кравцова, холдинг получил по показателю «Социальная политика и персонал».

— Внедряемая в группе компаний новая политика развивает наши главные приоритеты, такие как охрана труда и здоровья работников, а также управление рисками для окружающей среды, — подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект».

Также в число критериев формирования рейтинга вошли экология, развитие региона присутствия и поддержка его экономики, а также финансовая оценка компании.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

— Мы не планируем останавливаться на достигнутом: среди дальнейших шагов, направленных на повышение устойчивости развития, — запланированная на 2021 год сертификация компаний холдинга на соответствие требованиям ряда международных стандартов по системе менеджмента качества ISO* и последовательное продвижение основных правил качества и безопасности труда, — добавил Кравцов.

Рейтинг устойчивого развития ведущих отечественных компаний составляется медиахолдингом «Эксперт» второй год подряд. В него входят предприятия, наиболее ответственно относящиеся к окружающей среде и человеческому фактору, включая персонал и глобальное развитие человечества. ​

Напомним, ранее, согласно опубликованному международным рейтинговым агентством RAEX** исследованию, холдинг «Мосинжпроект» возглавил (http://www.mosinzhproekt.ru/page/60/2794) отраслевой рейтинг отечественных компаний в сфере инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства.

*ISO (ИСО) — серия международных стандартов, содержащих термины и определения, основные принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, а также руководство по достижению устойчивого результата.

**RAEX (РАЭКС) — международное рейтинговое агентство.

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