Как обеспечить безопасность движения в местах повышенной опасности и пешеходных зон

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России ежегодно увеличивается количество аварий с участием пешеходов. Последняя статистика показывает, что за год на дорогах гибнет не менее 8,7–10 тысяч человек. Еще больше людей получают инвалидность различной степени. В 86 % случаев виновными признаются водители. Но ответственность на себя должны брать все участники движения, а также представители власти, отвечающие за организацию безопасных условий.

Технические методы повышения безопасности автомобильных дорог

Для уменьшения наездов на пешеходов нужно в первую очередь разделить потоки автомобилей и людей. Здесь есть масса вариантов. Организация большего количества надземных, подземных переходов, особенно на магистралях со скоростным движением, приподнимание дороги над пешеходной зоной, установка различных технических средств, включая:

• светофоры — идеальным выбором признаны модели с отсчетом времени;

• дополнительное осветительное оборудование — в РФ лишь единицы носят одежду со светоотражающими элементами, чтобы обеспечить видимость пешеходов, на особенно опасных участках уместно размещать фонари повышенной мощности;

• интерактивные табло — здесь должны отражаться сведения о скорости транспортного потока;

• «лежачие полицейские» — эти элементы должны быть на каждом переходе возле школ, садиков, вузов, торговых, общественных заведений, в спальных районах города;

• сетки и пандусы — ограждения должны монтироваться на переходах, имеющих длину от 15 метров.

Все перечисленные меры не дают стопроцентной эффективности, но позволяют в значительной мере минимизировать количество ДТП. Дополнительные элементы на дорогах заставляют и водителей, и пешеходов быть более внимательными.

Детальнее о лежачих полицейских и ограждениях

Искусственные дорожные неровности, или «лежачие полицейские» — одно из лучших средств для борьбы с нарушителями скоростных ограничений. Чаще всего они размещаются на некотором расстоянии с обеих сторон пешеходных переходов. Есть и другие места, где их применение необходимо. Это магистрали, на которых скорость движения не может превышать 40 километров в час, а также участки, имеющие богатую историю аварий с участием пешеходов. «Лежачие полицейские» требуются на въездах во дворы, возле нерегулируемых перекрестков. Их нельзя устанавливать на федеральных трассах, многополосных дорогах, мостах, путепроводах, возле пунктов первой неотложной помощи, пожарных станций и т. д.

Ограждения возле пешеходных переходов устанавливаются на регулируемых и нерегулируемых участках возле всех детских учреждений. Их протяженность в каждую сторону должна составлять не менее 50 м. Эти элементы важны у тротуаров, примыкающих к остановкам, стоянкам с интенсивностью движения от 1000 человек в час с расчетом на одну полосу. Их желательно монтировать напротив входных групп общественных объектов: офисов, стадионов, рынков, торговых центров. В статье приведена лишь часть норм и требований. Остальные можно изучить в регламентирующих документах.

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