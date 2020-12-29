Цифровой двойник в РФ: возможности и проблемы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Недавно в СМИ появилась информация о том, что РФ в ближайшие годы потратит 145 млрд рублей на развитие новых технологий производства.

Что такое цифровой двойник?

Это виртуальное воспроизведение реального объекта, системы, процесса или службы. Двойник может быть у оборудования, изделия или даже у целого завода. Он отлично отражает настоящие характеристики узлов аппарата, которые затем корректируются в процессе работы.

Подобная концепция впервые была представлена в 2012 году в Мичиганском университете, в котором когда-то работал Иосиф Бродский. Автором идеи является американский ученый Майкл Гривз. Спустя год он выпустил публикацию «Цифровые близнецы: превосходство в производстве на основе виртуального прототипа завода». После этого цифровой двойник прочно ушел в народ.

С помощью «двойника» можно управлять ключевыми параметрами изделий, технологическими и производственными процессами, эксплуатационными режимами без риска, а также вмешательствами в реальное производство. Он позволяет увидеть работу производства заранее, еще на этапе ее планирования.

Как утверждают специалисты, в сравнении с устоявшимися подходами, разработка продукции при помощи подобного метода позволит сильно снизить денежные, временные и другие затраты до 10 раз.

Виртуальный анализ и экспертиза качества

Развитие цифровых двойников актуально и в сфере качества продукции. «Виртуальные испытания/Виртуальные стенды/Виртуальные полигоны/ Виртуальные образцы». Все это позволит снизить объемы как физических, так и натурных мероприятий, которые необходимы для проверки образцов и подтверждения соответствия и соблюдения формы подтверждения соответствия.

Одним из направлений цифровизации в сфере качества является разработка и расчетно - экспериментальное обоснование методов подтверждения соответствия на основе применения цифровых моделей и виртуальных испытаний изделий. Для примера можно взять самолетный двигатель. Он состоит из множества компонентов, которые собирают воедино и проверяют на безопасность. Однако вскоре производителю не нужно собирать дорогой физический образец. Достаточно заменить его цифровым двойником, чтобы серьезно сберечь финансы.Подобные работы выполняются на примере ряда перспективных изделий из полимерных композиционных материалов, среди которых имеется комплект запорной арматуры съемных цистерн для транспортировки химически агрессивных сред. Идет глобальная цифровизация. Все заводы и изделия будут переводиться в цифровую модель, с помощью которой можно будет проводить, например, испытания и сертификацию Таможенного Союза виртуальным методом» — рассказывает Ирина Леонова, Технический директор Группы компаний «Серконс», проводящей сертификацию и лабораторные испытания.

Цифры

В соответствии с проектом дорожной карты по развитию технологий производства, которая была создана экспертами СПбПУ, число предприятий, примеряющих на себя технологию двойников, увеличится до сотни уже через 4 года. То есть, к 2024.

Количество же выполненных проектов на важнейших предприятиях, для которых была использована технология двойника, подскочит приблизительно до 250. За эти 4 года сокращение временных трат на разработку продуктов может увеличиться до 25%.

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