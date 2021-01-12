Скончалась основательница отечественной школы неонатологов Елена Новикова

Елена Чеславовна Новикова ушла из жизни 11 января 2021 года в возрасте 97 лет. Об этом «Вечерней Москва» сообщили ее родственники.

Она была ученицей академика Г.Н. Сперанского, всю свою жизнь посвятила медицине, занималась изучением вопросов физиологии и патологии новорожденных. Именно Елена Новикова создала отечественную школу неонатологов. Награждена орденами «Знак почета» и «Трудового Красного знамени», медалями СССР.

С 1972 года Елена Чеславовна работала заместителем Министра здравоохранения СССР, в этой должности проработала до 1983 года. Кроме того, она в течение многих лет руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР (ныне НИИ педиатрии НЦЗД Минздрава России – прим. «ВМ»). Также она возглавляла отделение Института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения РСФСР.

Из воспоминаний Елены Новиковой о работе в институте:

— Надо отметить, что приняли меня в институте очень хорошо. В те годы, о которых я пишу, Институт акушерства и гинекологии МЗ РСФСР занимал ведущее положение в стране, в нем работали выдающиеся специалисты – профессора Бодяжина В.И., Жмакин К.Н., Фриновский В.С., Малиновская Д.А., Калганова Р.И. Для меня было счастьем видеть, как они работают, выступают, участвуют в разборе клинических случаев, - писала она.

Кардиологический центр в Мюнхене, октябрь 1977 г.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, она - автор многих печатных работ по выхаживанию недоношенных детей. Ее учениками защищены 37 кандидатских и 14 докторских работ. До последних дней ее жизни многие из них навещали Елену Новикову.

Родные и близкие Елены Чеславовны называли ее советской Маргарет Тэтчер за волевой, сильный характер.

— У нее всегда было все по полочкам, все систематизировано, - поделилась воспоминаниями внучка Юлия Новикова. — Стиль одежды у нее всегда был элегантный, она уделяла этому много внимания.

По словам Юлии, для всех членов семьи она была лидером и опорой. Она всегда пыталась всем помочь, направить, подсказать.

—Она принимала большое участие в нашей жизни, а после ухода с должности замминистра много внимания уделяла моему воспитанию, поскольку я ее младшая внучка, - добавила Юлия.

Железная леди с большим сердцем и непростой судьбой. Елена Новикова, несмотря на непростую биографию отца-поляка, которого репрессировали по ложному обвинению, смогла достичь больших высот. Ее уважали и ею гордились.

Елена Чеславовна родилась и прожила всю жизнь в Москве. Последние годы она жила в районе Замоскворечье Центрального округа столицы.