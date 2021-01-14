Крупный российский ретейлер изменил позиционирование бренда

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Торговая сеть «Пятерочка» представила новый слоган «Ждем в гости каждый день» и запустила рекламную кампанию по изменению позиционирования бренда.

Торговая сеть активно продолжает развиваться: реконструирует существующие и открывает новые обновленные магазины. Эта масштабная трансформация стала основой ее современного позиционирования. Ключевые задачи обновления бренда — свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в создании комфортных и удобных условий для покупателей, забота о сообществе — теперь отображаются в слогане «Ждем в гости каждый день».

Покупатели, по мнению представителей торговой сети, — это гости, которым по всем законам и традициям сообщества всегда рады и предлагают самое лучшее.

Торговая сеть подчеркивает, что в магазинах ко всем покупателям — от пожилых людей и рачительных хозяек до молодежи и деловых людей, которые умеют ценить практичность, время и комфорт, — относятся как к дорогим гостям. Ждут их снова и снова.

Магазины торговой сети меняются на глазах: увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлажденного мяса и рыбы.

Несмотря на все происходящие изменения, «Пятерочка» остается тем же доступным магазином «у дома» для ежедневных покупок, где все сделано с заботой и уважением к москвичам.

— Наша торговая сеть продолжает меняться с каждым днем, и мы стремимся стать еще лучше для наших гостей, завоевать их доверие, создавая все условия для комфортного шопинга: дружелюбную атмосферу в магазинах, выгодные предложения и отличный сервис. Новый слоган отражает наше стремление выполнить все сервисные обещания. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами становился для них приятным и поднимал настроение, — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

В поддержку новой концепции торговая сеть запустила рекламную кампанию —ТВ-ролики, наружную и цифровую рекламу, обновила аккаунты в соцсетях.