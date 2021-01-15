Покупка нового автомобиля в салоне: советы для начинающих и опытных водителей

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Покупка нового автомобиля может стать настоящим стрессом как для начинающих, так и для опытных водителей. В первую очередь нужно определиться с маркой будущей машины.

По последним данным, в России с января по ноябрь прошлого года наиболее популярной стало авто марки Lada. Следом идут автомобили Kia и Hyundai. Также в топ-10 самых популярных марок вошли Renault, Volkswagen, Toyota, «ГАЗ», Nissan и «УАЗ». Также в последнее время популярными среди россиян стали некоторые китайские автомобили.

На сегодняшний день многие выбирают покупать машины в автосалоне. Это решение связано с целым рядом преимуществ.

Плюсы покупки автомобиля в автосалоне

1. Сделка, оформленная в автомобильном салоне, является полностью безопасной юридически.

2. Как правило, в салоне большой выбор как новых автомобилей, так и моделей с пробегом.

3. Перед продажей потенциальному клиенту машина проходит полную техническую проверку.

4. Удобство оформления сделки и возможность проведения тест-драйва.

Что нужно сделать до поездки в автосалон

Во-первых, выбирается конкретная модель авто или сразу несколько вариантов. Это нужно для того, чтобы понимать основные плюсы и минусы будущего транспортного средства, а также его примерную стоимость.

Во-вторых, нужно подобрать ряд надежных автомобильных салонов. В частности, можно ознакомиться с информацией на их сайтах, с комментариями предыдущих клиентов, а также заранее найти подходящую машину. Лучше останавливать свой выбор на официальных дилерах, которые на протяжении нескольких лет занимаются данным видом деятельности.

Алгоритм действий после прибытия в автосалон

Если есть такая возможность, то рекомендуется провести тест-драйв автомобиля. При этом обычно неважно, кто именно за рулем – будущий владелец или менеджер. Обычно во время поездки становятся ясно, как «ведет» себя машина на дороге.

Перед подписанием договора купли-продажи нужно внимательно читать договор и иные документы, проверять данные автомобиля и другую важную информацию. Также бывают случаи, когда менеджеры предлагают установить на авто дополнительное оборудование «абсолютно бесплатно» — например, сигнализацию. Если покупатель согласен, то он обязательно должен находиться лично при установке любого оборудования.

Если покупается автомобиль с пробегом, то до оформления всех документов лучше проверить юридическую чистоту транспортного средства. Так, следует проверить машину на наличие возможных проблем в виде залоговых обязательств, розыска, угона и других неприятных моментов. Также стоит помнить, что договор купли-продажи авто должен быть составлен в трех экземплярах. Причина в том, что один экземпляр остается у клиента-покупателя, второй – у автосалона-продавца, а третий нужно передать в отделение ГИБДД.

Кстати, многие автомобилисты пользуются системой под названием трейд-ин. Она позволяет салону принять авто с пробегом в зачет стоимости нового. Эксперт салона оценит машину, а при покупке клиент вносит доплату, которая составляет разницу между ценой нового ТС и ценой старого.

Данная система довольна удобна, поскольку позволяет продать и купить машину в одном месте, что уже серьезно экономит время и нервы. Также некоторые салоны предоставляют скидки по трейд-ин на некоторые модели авто. Наконец, это юридически безопасно, поскольку система обмена у официальных дилеров жестко регламентирована.

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