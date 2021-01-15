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Бытовая химия в розлив — выбор сознательного человека
Фото: Пресс-служба X5 Retail Group

Бытовая химия в розлив — выбор сознательного человека

Евгения Никитская

Общество

Экологическая ответственность стала нормой жизни для современного человека — все чаще мы задумываемся о раздельном сборе мусора, об отказе от полиэтиленовых пакетов или приобретении товаров без упаковки. К сожалению, пока далеко не везде можно быть экологически сознательным покупателем, но хорошая тенденция — налицо: к примеру, в семи магазинах «Перекресток» появились рефил-станции для покупки бытовой химии в розлив.

Молодые люди смотрят на мир уже другими глазами — многоразовая тара и отказ от лишней упаковки давно стали сознательным выбором. Теперь при наличии широкого ассортимента, многие выбирают прийти в магазин со своей бутылочкой для шампуня или жидкости для стирки, потому что чувствуют ответственность. Да, эту банку придётся помыть после каждого использования, но это совсем не сложно — зато пользу для планеты, на которую не обрушится очередная гора пластикового мусора, нельзя переоценить.

В X5 Retail Group поддерживают этот тренд, поэтому в рамках проекта «Маршрут полезных привычек» уже в семи супермаркетах «Перекресток» установлены новые рефил-станции BIO-REFILL от BioMio — бренда-производителя средств для экологичного ухода за домом. Еще две аналогичные станции заработают до конца января. Таким образом, любой покупатель может прийти со своей тарой, самостоятельно распечатать ценник и оплатить покупку на кассе. Тем, кто пока не обзавёлся собственной ёмкостью, на выбор предлагаются тары из перерабатываемого пластика объемом 450 мл и 1000 мл. Флаконы можно утилизировать с помощью баков для раздельного сбора мусора, которые установлены во дворах жилых домов.

Представители торговой сети подчеркивают: экологическая ответственность — это один из приоритетов развития магазинов, и достигать её планируется в тесном партнерстве с покупателями.

«Мы рады, что в числе наших реализуемых эко-инициатив появилось ещё одно такое полезное и удобное решение, как рефил-станции. Это пилотный проект, но мы уверены, что данное предложение придётся по душе нашим покупателям, которые заботятся об окружающей среде, и в целом позволит снизить количество потребляемого пластика. Внедряя такие проекты, мы помогаем не только нашим покупателям вести более экологичный образ жизни, но и планете в целом», — Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекресток».

К тому же в торговых залах сети оборудована специальная навигация, которая приводит покупателя к товарам, связанным со здоровым питанием или ответственным потреблением — ведь привычки должны быть полезны не только для окружающего мира, но и для самого человека. Рефил-станции станут одной из остановок на этом «Маршруте полезных привычек».

В розлив уже сейчас можно купить жидкое мыло, средство для мытья посуды или для стирки.

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