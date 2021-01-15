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Москвичи стали активнее смотреть сериалы
Фото: freepik.com

Москвичи стали активнее смотреть сериалы

Никита Миронов  

Общество

Пандемия и удаленная работа здорово повлияли на поведение горожан. Они стали чаще пользоваться интернетом, в том числе и в развлекательных целях. Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность абонентов в своем мобильном ТВ-приложении в 2020 году. Количество пользователей сервиса увеличилось за год на 17 процентов. По сравнению с 2019 годом в два раза больше времени зрители уделяли просмотру в приложении телевизионных каналов. Самыми просматриваемыми стали комедии «Холоп» и «Непосредственно Каха!», а также сериал «Гранд».

По данным оператора, наибольший прирост абонентов зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону.

Чаще всего среди кинофильмов абоненты выбирали для просмотра отечественные комедии «Непосредственно Каха!» и «Холоп», военную драму «Ржев», исторический фильм «Калашников», а также боевик «Поезд в Пусан — 2: Полуостров». Среди сериалов наиболее популярными стали комедийно-драматические телефильмы «Гранд», «Фитнес» и «257 причин, чтобы жить», скандальная лента «Содержанки», а также трогательный многосерийный фильм «Надежда» (2020).

В среднем один активный пользователь телеканалов тратит на просмотр по 140 минут в день, что в 2,2 раза больше чем в 2019 году.

Среди подписок наиболее популярными стали «Телевизор» (предоставляет доступ к 50 каналам) и «Кинозал от ivi» (включает более 40 000 фильмов и сериалов).

— Важно, что интернет дает людям возможность качественного досуга не выходя из дома. Ведь пандемия не закончилась и любой выход «в люди» до сих пор потенциально опасен, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — А сейчас на дворе впервые за много лет еще и настоящие морозы — на улице не особо погуляешь. Тут крайне важен контент, который ты выбираешь. Было бы здорово, если бы москвичи смотрели побольше «семейных» фильмов, потому что они позволяют совместно испытывать эмоции, а значит, объединяют людей. Но еще важнее, на мой взгляд, читать в интернете книги: они реально развивают, и совершенно неважно, на каком носителе находятся. Жизнь сейчас так устроена, что наполнение человека, его нравственный и интеллектуальный багаж во многом — следствие интернет-контента, который он ежедневно потребляет.

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