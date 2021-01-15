Роль антител в защите от коронавируса

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Антитела вырабатываются иммунной системой человека для борьбы с чужеродными агентами, которые представляют опасность для здоровья (например, вирусы, бактерии, паразиты). Антитела в организме появляются не сразу после заражения, а через несколько дней или недель. В частности, антитела на коронавирус на 14 день после начала заболевания выявляются примерно у половины инфицированных, а через три недели — почти у всех пациентов. Поэтому тесты рекомендуется сдавать не ранее чем через 2–3 недели с момента появления первых симптомов.

Что показывает анализ на антитела?

Результаты такого теста дают возможность оценить иммунную реакцию организма на инфицирование. По уровню различных классов антител судят о том, переболел ли человек ранее, имеется ли у него иммунитет.

Расшифровка результатов

Выявление антител класса IgM указывает на то, что пациент в данный момент болен коронавирусом или недавно перенес инфекцию. Антитела IgG присутствуют у людей, ранее перенесших заболевание, указывают на наличие иммунитета.

Анализы на коронавирус, которые проводят в лабораторных условиях, обладают более высокой точностью, чем экспресс-тесты. Получение ложных результатов в первом случае иногда бывает связано с особенностями иммунного ответа. Если после заражения прошло мало времени, возможно, выработка антител еще не началась. Даже при наличии у пациента характерных симптомов коронавируса результат исследования на антитела может быть отрицательным. Коронавирусная инфекция на сегодняшний день полностью не изучена, в том числе нет уверенности в длительности иммунитета после перенесенного заболевания. Есть мнение, что уже через 1–3 месяца возможно повторное заражение. Поэтому анализ на антитела, который проводится через несколько месяцев после выздоровления, может быть отрицательным и указывать на то, что человек не болел коронавирусом

Роль анализа на антитела к коронавирусу

Сегодня активно ведутся исследования коронавирусной инфекции, но она еще полностью не изучена. В частности, неизвестно, какой уровень антител гарантирует защиту от повторного заражения. Тест используется в качестве дополнительного диагностического метода для оценки количества бессимптомных носителей, коллективного иммунитета.

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