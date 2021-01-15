Центральный детский магазин на Лубянке продолжает знакомить москвичей с кухнями народов мира

Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Международный туризм поставлен на паузу, но гастрономические путешествия продолжаются: посетители Центрального детского магазина на Лубянке смогут попробовать традиционную итальянскую пиццу и пасту, а также различные виды американских бургеров и закусок в двух новых ресторанах.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе ГК «Галс», ресторан Pasta&Pizza расположился в гастрогалерее на нулевом этаже детского комплекса. Здесь уже работают 12 корнеров, где гости магазина могут попробовать разнообразные блюда европейской, вьетнамской, грузинской, американской, гавайской кухонь, выпечку в кондитерской «Буше». Новый ресторан предложит самые известные итальянские блюда, приготовленные по национальным рецептам: шесть видов пасты, восемь видов пиццы, ризотто, супы, салаты и десерты. Ресторан для семейных обедов или встреч с друзьями The Best Burgers находится на пятом этаже комплекса. На выбор поклонников сочных бургеров и хот-догов представлена большая линейка начинок и соусов, закусок, а также вегетарианская кухня.

— Всего в ЦДМ на Лубянке для посетителей работают 34 кафе и ресторана, — утверждает директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур. — Гости имеют возможность попробовать национальные блюда со всего мира: изысканные блюда европейской кухни, разнообразные блюда американской, малайзийской, гавайской и других кухонь. И конечно же, легендарное мороженое: всеми любимый пломбир в стаканчике и эскимо не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Мы всегда рады открытию в нашем детском магазине новых гастрономических заведений.

Помимо гастрогалереи на нулевом этаже, на четвертом этаже расположено семейное кафе «Волшебная страна Ангария» с настоящей ледяной пещерой, детской зоной и кулинарными мастер-классами, а также уютный итальянский ресторан для встреч с друзьями и бизнес-обедов — Osteria Mario. Кроме того, на шестом этаже работает фуд-корт с известными сетевыми кафе быстрого питания: суши, вок, блины, вафли, пончики, бургеры, мороженое, кофейные напитки и прочее.

Позаботиться о безопасности посетителей Центрального детского магазина на Лубянке позволяет усиленный режим противоэпидемических мер: регулярно проводится дезинфицирующая обработка поверхностей, очищены системы кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Специальная разметка в общественных зонах помогает соблюдать необходимую социальную дистанцию. А на входах в магазин любой посетитель может бесплатно получить средства индивидуальной защиты: маску и перчатки. Их ношениеобязательно на территории всего торгового комплекса.