Что будет выгоднее: банковский депозит или дебетовая карта с процентами на остаток

Фото: Наталья Нечаева «Вечерняя Москва»

Банковские вклады теряют популярность среди россиян, все больше людей выводит из них свои деньги. Люди ищут более удобную и выгодную альтернативу — ей могут стать дебетовые карты с процентами на остаток. Однако, сможет ли она в действительности заменить вклад и какие у нее возможны подводные камни? Попробуем разобраться.

Вклад и карта с процентами: в чем разница

Пользование деньгами. По срочным вкладам обычно запрещено снимать деньги до окончания действия договора. Если вкладчик нарушит это правило, сгорят начисленные проценты. По карте условия более лояльные. Можно без препятствий вносить и снимать деньги в любое время.

Процентная ставка. По вкладам она фиксированная в течение всего срока действия договора. По карте она может меняться в зависимости от разных условий, например, при остатке выше определенного лимита начисляется больший процент.

Стоимость обслуживания. По вкладам комиссия за обслуживание и ведение счета не взимается. По картам, наоборот, чаще всего комиссия есть, правда не всегда. При выполнение некоторых условий обслуживание может стать бесплатным. Например, если держатель карты тратит по ней не менее 10 000 рублей ежемесячно.

Бонусы. По вкладу обычно не предусмотрены какие-либо бонусы. Для карт часто действуют кэшбэк рублями или баллами, скидки в магазинах или дополнительные услуги - например, страхование..

Сумма на счете. По вкладу банк редко ограничивает верхний порог суммы, которая может находиться на счету. У карты это ограничение встречается чаще, обычно верхний порог — до 300 000 рублей. У некоторых банков есть предложения с максимальным лимитом до нескольких миллионов рублей, но это встречается редко.

Что нужно знать

Перед тем как оформить карту, которая кажется выгодной, не поленитесь сравнить условия разных банков, а затем разные карты одного банка.

Выбирайте карту, за обслуживание которой при определенных условиях не нужно платить. Желательно, чтобы среди этих условий было поддержание определенного остатка, если вы оформляете карту для пассивного обслуживание. Если обслуживание карты платное, то его стоимость не всегда можно перекрыть за счет начисляемых процентов.

Можно получить выгодные займы на карту, если она дебетовая. На кредитку большинство МФО не переводят деньги.

Спешить не стоит, изучите отзывы действующих клиентов банка, у которых есть выбранная вами карта. Узнайте о каналах связи с банком. Как быстро можно обратиться в него в непредвиденных случаях? Если подойти к выбору со всей ответственностью, то пользоваться картой будет не только удобно, но и выгодно.

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