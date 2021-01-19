Удаленка позволяет зарабатывать много

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один из российских порталов по поиску работы опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в январе. В список попали IT-специалисты, программисты и менеджеры по продажам.

Так, разработчикам сайтов предлагают зарплату от 180 тысяч рублей в месяц, создателям программного обеспечения для клиентской поддержки — до 150 тысяч рублей. Менеджерам по продажам готовы платить до 150 тысяч рублей. А заработок операторов кол-центров варьируется от 35 до 180 тысяч рублей.

По словам HR-эксперта, рекрутера Зулии Лоиковой, обозначенную в исследовании сумму специалист может получить только в отдельных случаях. Средняя зарплата по рынку на этих вакансиях меньше.

— Если говорить о профессиях, допускающих удаленную работу, то занятость у специалистов не всегда восьмичасовая, в отличие от тех, кто трудится в офисе. Соответственно, на этих должностях люди фактически могут работать разное количество времени, в зависимости от финансовых потребностей, — поделилась Лоикова.

Это же утверждает HR-консультант Дмитрий Дыгин.

— В IT-сфере зарплаты могут достигать озвученных сумм и быть даже больше. Но операторы кол-центров в Москве обычно зарабатывают от 30 до 60 тысяч рублей. А вот менеджеры по продажам могут получать и до 200 тысяч. Но на такую сумму специалист может рассчитывать не во всех отраслях, и то — если работает уже не первый год, имеет большой опыт и может обеспечить своей компании высокий совокупный доход, — отметил Дыгин.

Как утверждает Зулия Лоикова, самыми популярными и востребованными удаленными профессиями в 2021 году станут менеджеры по маркетингу, специалисты по продвижению в социальных сетях и графические дизайнеры.

— У них растет процент прибыли за счет того, что они напрямую влияют на показатели продаж компании, — поделилась эксперт. — Зарплата хорошего маркетолога может доходить до 200 тысяч, а директора по маркетингу — до 250 тысяч рублей.

По словам Лоиковой, сегодня очень большой спрос существует на визуальных дизайнеров.

— Эта профессия сейчас находится на пике. Хороших специалистов из этой сферы сегодня очень трудно найти. Профессионалы, которые уже успели трудоустроиться, из-за нехватки дизайнеров получают вплоть до 300 тысяч рублей, работая удаленно. Средняя вилка от 150 до 180 тысяч рублей, — поделилась рекрутер Зулия Лоикова.

А рекрутер Дмитрий Дыгин отметил, что в ближайшие месяцы будут высоко цениться сотрудники подразделений по продвижению в социальных сетях и специалисты по связям с общественностью.

— Сотрудники на этих должностях могут получать 100 тысяч рублей и больше. Это стало возможным из-за высокого спроса и явной нехватки сильных специалистов в этой сфере, — подчеркнул Дмитрий Дыгин.

ТОП-5

Профессий с большим заработком

— Топ-менеджеры крупных организаций: от 250 до 450 тысяч рублей в месяц.

— Визуальные дизайнеры: от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

— Разработчики программного обеспечения: от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

— Специалисты по кибербезопасности: от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

— Экономист-финансист: от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.

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