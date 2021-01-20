Очиститься и попрощаться: что принесут россиянам солнечные и лунные затмения в 2021 году

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Что принесут затмения в 2021 году, рассказала таролог Александра Харрис.

Есть два типа затмений: солнечные и лунные. Солнечные затмения происходят во время фазы новолуния, когда Солнце и Луна находятся в одном и том же градусе в пределах одного знака зодиака. В этой конфигурации Луна проходит между Солнцем и Землей, временно закрывая Солнце. Если это происходит при дневном свете, результат захватывает дух: на несколько мгновений Солнце полностью скрыто за силуэтом Луны.

С другой стороны, лунные затмения соответствуют фазе полнолуния. Но, в отличие от обычной полной Луны, которая отражает освещение Солнца, во время лунного затмения Луна излучает тень Земли (известную как умбра). Поскольку Земля идеально зажата между Солнцем и Луной, последняя излучает желтовато-красный оттенок. Вот почему ее часто называют «кровавой Луной». Лунные и солнечные затмения также означают различные типы сдвигов в астрологии.

Календарь затмений на 2021 год

Среда, 26 мая: полное лунное затмение в Стрельце.

Четверг, 10 июня: кольцевое солнечное затмение в Близнецах.

Пятница, 19 ноября: частичное лунное затмение в Тельце.

Суббота, 4 декабря: полное солнечное затмение в Стрельце.

Фактически каждый год происходит от трех до семи затмений, и они часто происходят группами. Полтора года серии затмений, начавшейся в пятницу, 5 июня 2020 года, будут электрифицировать ось Близнецы — Стрелец, изменив наши методы общения и интерес к изучению нового образа жизни в дополнение к общению с окружающими. Чтобы достичь всего этого, мы должны не только быть готовы к жестким разговорам, но и быть открытыми для изменения нашего собственного мнения. Последнее затмение по этой оси произойдет в субботу, 4 декабря 2021 года, когда полное солнечное затмение в 12 градусах Стрельца завершится в этом полуторагодичном цикле.

Однако это не единственная дата в текущем году, которую важно обвести в календаре. В 2021 году также начнется серия затмений на оси Телец — Скорпион, которая продлится почти два года — начиная с частичного лунного затмения в пятницу, 19 ноября 2021 года, в 27 градусах Тельца и заканчивая субботой, 28 октября, 2023-го. Телец — надежный земной знак, а Скорпион — страстный водный знак. Эти затмения на этой оси подтолкнут нас к работе, чтобы воплотить наши мечты в реальность и понять, какие отношения стоят нашей лояльности, а какие могут отойти на второй план. Помните, что, если мы не прекратим нездоровые отношения, затмения имеют тенденцию сделать это за нас.

Солнечные затмения, которые произойдут в 2021 году в четверг, 10 июня, и субботу, 4 декабря, соответствуют новым начинаниям и неожиданным возможностям. Однако, поскольку Солнце скрыто за Луной, во время этого лунного месяца события солнечного затмения часто начинаются внутри, прежде чем повлияют на наши отношения с другими людьми. Для многих людей солнечные затмения являются, когда мы понимаем, что нам нужно больше, чем то, что мы получаем сейчас. Настало время послать космические приглашения во вселенную и приветствовать изобилие. Во время лунных затмений нас поощряют отпускать все, что больше не служит душе. Пришло время освободиться, очиститься и попрощаться. В 2021 году лунные затмения произойдут в среду, 26 мая, и в пятницу, 19 ноября.

Несмотря на теневое лунное затмение, женщинам и маленьким детям рекомендуется проявлять осторожность в этот период. Выходить из дома или принимать пищу во время затмения считается неблагоприятными решениями. Говорят, что отрицательная энергия, излучаемая Луной, влияет на людей, которые соприкасаются с ней.

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