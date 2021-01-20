Столица готовится к соревнованиям по гребле

Фото: «Вечерняя Москва»

В субботу, 6 февраля 2021 года, в Москве состоится II Зимний кубок по индор-гребле (гребля на тренажерах в закрытых помещениях) «AAACUP & KAYAKFIRST WINTER CUP». Соревнования пройдут на Гребном канале в Крылатском — это известная старая московская спортивная площадка.

Участие в Кубке примут спортсмены, представляющие различные субъекты РФ. Заезды будут проводиться в различных возрастных категориях, минимальный возраст участников — 15 лет.

«II Зимний кубок будет гораздо масштабнее и интереснее. Мы стараемся делать все, чтобы гребцы могли ощутить важность и красоту нашего вида спорта. Объединяем все виды гребного спорта: байдарку, каноэ, лодку «дракон», академическую греблю и SUP*. Все это мы уже продемонстрировали на минувшем летом 2020 года «Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко», — рассказывает Александр Агеев.

Гонки проводятся на специальных гребных тренажерах KayakFirst. Они разработаны в Венгрии при участии ведущих спортсменов мира — такой тренажер имитирует греблю на байдарке, каноэ. Участники выйдут на дистанции 350 и 650 метров. Также предусмотрены заезды на тренажерах Concept2, которые в свою очередь точно имитируют тренировки на воде в академической лодке.

Все тренажеры оснащены эргометрами. Они позволит точно контролировать уровень нагрузки.

Впервые в рамках Кубка участие сможет принять любой желающий — в том числе те, у кого нет спортивного разряда. Регистрация на соревнования продлится до 31 января 2021 года.

*Сапсерфинг — водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге