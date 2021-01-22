Москвич позвонил сотовому оператору и спросил, сколько стоит экскаватор

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Новый год прекрасен неожиданностями. Мобильный оператор Tele2 зафиксировал нестандартные обращения на линию поддержки в новогоднюю ночь. Как и в обычные дни, сотрудники службы дистанционной поддержки откликнулись даже на самые необычные просьбы и решили вопрос в пользу абонента. В топ самых ярких попали беседы поттероманов и вопросы от клиентов, затерявшихся во времени и пространстве.

Число голосовых обращений в службу поддержки оператора заметно сократилось 31 декабря по сравнению с обычным декабрьским днем, а в первый день нового года их стало еще меньше. Накануне праздника количество звонков в кол-центр было на 30 процентов ниже средних значений декабря, 1 января показатель сократился до минус 38 процентов. Тот же тренд демонстрировали запросы в цифровых каналах поддержки — в последний день года их число также сократилось на 30 процентов. При этом 1 января клиенты обращались к цифровым интерфейсам чаще.

В праздничные дни на линию обслуживания оператора поступил ряд необычных запросов. Возглавляет рейтинг обращение клиента из Екатеринбурга. Он позвонил в службу личной поддержки 1 января c вопросом: «Какой сегодня день?» Заодно абонент уточнил местное время и поинтересовался погодой в городе. Специалист компании, впрочем, ничуть не смутился и предоставил клиенту актуальную информацию по всем заданным вопросам.

На втором месте — вопрос из Москвы о стоимости экскаватора. У клиента закончился трафик, но ему нужно было срочно найти информацию о технике. Он обратился на линию поддержки оператора. По его просьбе сотрудник поискал на площадке Avito стоимость экскаватора. Когда цена клиента не устроила, оператор помог найти объявление об аренде машины.

Третье место занимает диалог поттероманов в чате. Клиент спросил оператора, что лучше посмотреть для создания новогоднего настроения. Оператор посоветовал зимнюю классику — «Хроники Нарнии» и все серии «Гарри Поттера». Клиент, кстати, оказался фанатом поттерианы и тут же произнес самые известные заклинания. Оператор поддержала разговор обещанием убить плохое настроение «Авада Кедаврой», после чего клиент отправился смотреть любимое кино.

На четвертой позиции оказался вопрос от любителя ночной жизни из Казани. 1 января абонент обратился с просьбой найти работающий ночной клуб в столице Татарстана.

На пятом месте обращение, которое началось с вопроса жителя из Ижевска о списании абонентской платы. Очарованный обаянием сотрудницы, благодарный клиент поздравил оператора с Новым годом и исполнил припев хита Niletto «Любимка».