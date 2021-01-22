Основные виды и особенности применения канализационных люков

Чистка ливневки

Каждая канализационная система оснащается смотровыми колодцами, которые закрываются люками. Специальные аксессуары предотвращают падение в отверстие людей или животных, проникновение посторонних предметов, распространение неприятного запаха. Все люки имеют похожую конструкцию. Они состоят из опорного кольца и крышки. Их эксплуатационные характеристики зависят от качества использованного материала, размера и формы.

Особенности производства канализационных люков

Технические свойства люков для канализационных колодцев определяются ГОСТом. Готовые изделия маркируются, в соответствии со сферой их применения. Современные модели люков часто оснащаются дополнительными элементами:

• запорными устройствами для защиты от несанкционированных проникновений;

• специальными углублениями для расположения утяжелительных элементов;

• встроенными приспособлениями для удобства подъема;

• усиленная заделка корпуса, представленная анкерными болтами;

• крышками, состоящими из двух частей.

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В процессе производства канализационных люков используются различные материалы:

•чугун;

• бетон;

• полимерно-песчаный состав;

• прочный пластик;

• полимеробетон.

Наиболее прочными и долговечными по праву являются чугунные люки. Они устанавливаются на территориях, где предполагаются значительные механические нагрузки. Полимерные крышки – это лучший выбор для применения на частных придомовых территориях. Они характеризуются небольшим весом, экологичностью, простотой выполнения монтажных работ. Полимербетонные изделия характеризуются улучшенными эксплуатационными характеристиками. Они считаются хорошей альтернативой для чугунных аксессуаров, так как в них сочетаются высокие прочностные свойства и доступная стоимость.

Основные характеристики чугунных и полимерных канализационных люков

Чаще всего чугунные люки выпускаются с круглой формой. Их диаметр составляет от 380 до 810 мм. Изделия из чугуна сверхтяжелой серии спокойно выдерживают нагрузки до 90 тонн. Повышенным спросом пользуются изделия плавающего типа, в которых рабочее кольцо устанавливается прямо на дорожное покрытие. Это существенно снижает механическое воздействие на конструкцию колодца и продляет срок его службы. Чугунные люки инертно относятся к воздействию противогололедных реагентов, которые активно используются коммунальными службами в зимнее время. Срок их службы составляет до ста лет.

В полимерной продукции сочетается много положительных характеристик. Они достигаются за счет добавления к ПВХ-смеси очищенного песка, оксида железа и различных стабилизирующих ингредиентов. Пластиковые люки сохраняют свою форму и структуру в течение 50 лет. Они выдерживают значительные температурные перепады, воздействие влаги и ультрафиолета. Пластик, создаваемый по современным технологиям, инертно относится к коррозионным процессам. Он не теряет свои физические свойства при влиянии кислотной или соляной среды. Люки из пластика производятся с различными расцветками, что увеличивает их декоративные свойства.

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