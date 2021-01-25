На Московском НПЗ начали производить уникальное топливо

Автоматизированный терминал отгрузки топлива на Московском НПЗ / Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ приступил к выпуску уникального зимнего дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Топливо работоспособно при температуре до минус 32 градусов и обладает улучшенными экологическими свойствами. Производство новой продукции стало возможным благодаря пуску комплекса переработки нефти «Евро+» в июле 2020 года.

Технологии «Евро+» обеспечивают производство зимних сортов дизельного топлива без добавления присадок. В ходе химической реакции меняется сама структура углеводородных соединений, что позволяет топливу выдерживать низкие температуры. Благодаря более глубокой очистке сырья от сернистых соединений продукция превосходит требования экологического стандарта «Евро-5». Новые марки топлива соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.

Комплекс «Евро+», в церемонии пуска которого участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, пополнил ассортимент Московского НПЗ не только новым зимним дизельным топливом. Вместе с ростом производства востребованной продукции для столичного рынка комплекс заменил сразу пять установок прошлого поколения.

— Московский нефтеперерабатывающий завод — одно из ключевых промышленных предприятий города. МНПЗ обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона. Сегодня на предприятии продолжается масштабная модернизация, начатая еще в 2011 году. Одним из ее этапов и стал запуск комплекса нефтепереработки «Евро+». Новейшие технологии, применяемые на производстве, позволяют не только выпускать востребованную на рынке продукцию — уже сейчас воздействие предприятия на окружающую среду удалось снизить на 75 процентов, — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.