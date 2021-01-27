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Москвичи без ума от Моргенштерна
Фото: pixabay.com/ru

Москвичи без ума от Моргенштерна

Никита Миронов  

Общество

Какую музыку слушают горожане? Четверть века назад популярность исполнителей определялась по числу проданных аудиокассет, потом дисков, а сейчас — по числу прослушиваний в интернете. Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов в приложении «СберЗвук» в 2020 году. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день.

Среднее время прослушивания музыки на одного пользователя увеличилось по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза. В среднем по России пользователи сервиса слушают треки около часа в сутки.

Самым популярным артистом среди абонентов Tele2 в 2020 году стал MORGENSHTERN, на втором месте — Artik & Asti, на третьем — Zivert, далее — GAYAZOV$ BROTHER$, пятерку лидеров замыкают HammAli & Navai.

Трек «Луна не знает пути» («Тайпан» и Agunda) занял лидирующие позиции по количеству прослушиваний, далее — РАТАТАТАТА (MORGENSHTERN и Витя АК), на третьем месте — «Любимка» NILETTO, затем — трек Artik & Asti «Девочка, танцуй». Пятое место занимает «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$.

Абоненты оператора, кстати, могут установить приложение и использовать сервис бесплатно или оформить премиум-подписку, которая позволит скачивать музыку на телефон, слушать в лучшем качестве даже там, где нет интернета.

— В середине 2000-х телефон из простой «звонилки» превратился в мини-компьютер, позволяющей пользоваться интернетом и всеми его возможностями, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — А сейчас сотовые операторы из тех, кто просто предоставляет услуги мобильной связи, превратились в тех, кто организует досуг и даже в некотором роде формирует образ жизни клиентов, предлагая им музыку, книги, фильмы, знакомства в Сети, подписки на разного рода ролики. Иными словами, мобильные операторы начинают играть важную социальную роль. Кто-то даже создает собственные образовательные платформы. Мне кажется, пандемия коронавируса, когда мы оказались в изоляции и возможности личного общения стали весьма ограничены, дали операторам шанс стать для своих клиентов неким социальным партнером, вывести их из вынужденной изоляции в «большой мир», пусть и виртуальный. Это, на мой взгляд, целый социальный проект. Причем весьма масштабный.

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