Якутия и компания «МегаФон» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect

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Высокие технологии добрались и до Арктики. Проект предусматривает строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Компания планирует построить отвод до Тикси — поселка на побережье моря Лаптевых.

Власти обещают содействие при строительстве отвода, который обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей и предприятия прибрежных районов республики.

Сотовый оператор в свою очередь будет развивать цифровую инфраструктуру Якутии и расширять охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. Соглашение также предполагает совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений, что будет способствовать социально‑экономическому развитию региона.

— Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России, — заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. — Якутия имеет огромный потенциал. Цифровая трансформация этого региона даст толчок для роста его экономического благополучия и развития социального сектора.

— Доступ к высокоскоростному интернету есть у 87,5 процента наших жителей. Однако мы понимаем всю важность устранения цифрового неравенства и обеспечения универсальными услугами связи населенных пунктов в прибрежных регионах, где они востребованы ничуть не меньше, чем в городах, — пояснил глава республики Айсен Николаев. — Мы рады подписать соглашение. Строительство отвода до Тикси позволит реализовать возможности цифровых технологий на всей территории республики.

Подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85 процентов населения, и обеспечит быстрый сигнал с минимально возможным в рамках проекта уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно‑энергетического комплекса.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Второй этап пройдет летом 2021 года. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.