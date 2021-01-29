В Москве совместили магазин и ресторан быстрого питания

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столица удивит горожан новым «продуктовым» форматом. «Пятерочка» и «Макдоналдс» открыли первое предприятие быстрого питания прямо внутри магазина. Он объединил в себе несколько вариантов посещения: гости могут зайти в него с улицы, непосредственно из торгового зала магазина, а также сделать заказ в «МакАвто», не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.

Новый «Макдоналдс» площадью более 220 кв. метров оборудован стандартной кухней с системой, позволяющей готовить свежие продукты непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, гости смогут заказать напитки и десерты. В данном ресторане работает более 70 человек.

Обе компании соблюдают стандарты качества и безопасности: все сотрудники работают в масках и перчатках, все поверхности регулярно дезинфицируются, сотрудники измеряют температуру каждые четыре часа, на кухне круглосуточно работают бактерицидные лампы.

— Мы стремимся дать нашим гостям все, что им нужно, и даже немного больше. Партнерство с «Макдоналдсом» откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг — купить продукты и необходимые товары домой и перекусить, — комментирует генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

— Сотрудничество с российской сетью продуктовых магазинов формата «у дома» — это еще один важный шаг развития нашей сети. Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы, совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы, — говорит Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу «Макдоналдс» в России.

Новое предприятие быстрого питания в магазине стало третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В прошлом году компании запустили такие же точки в супермаркетах «Перекресток» в городах Химки и Домодедово. Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства. В 2021 году компании планируют открыть еще несколько совместных точек в магазинах сети.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев рассуждает:

— Люди приходят туда, где есть люди, — это давний принцип урбанистики. Совмещение магазина и предприятия быстрого питания — вполне логичная история, имеющая большие перспективы. Если ее реализуют, в районах Москвы появятся новые мощные центры притяжения жителей.