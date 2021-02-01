Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Газпром нефть» увеличит мощность системы отгрузки топлива и расширит сеть АЗС в столичном регионе
Автоматизированный терминал отгрузки топлива на Московском НПЗ / Фото: Стоян Васев

«Газпром нефть» увеличит мощность системы отгрузки топлива и расширит сеть АЗС в столичном регионе

Полина Французова

Общество

На Московском НПЗ начали монтаж оборудования нового автоматизированного терминала отгрузки топлива в железнодорожный транспорт. Пропускная способность нового комплекса составит 2,1 млн тонн нефтепродуктов в год. Ранее, в 2019 году, начал работу современный автоматизированный терминал отгрузки топлива в автотранспорт.

Современные технологии абсолютно герметичного налива исключают возможность попадания нефтепродуктов в окружающую среду. Система улавливания испарений способна собирать все отходящие пары и направлять их обратно в технологический процесс предприятия. Будущий железнодорожный терминал заменит действующую сейчас систему прошлого поколения, которая будет демонтирована.

В столице и других регионах расширяется и сеть АЗС «Газпромнефть»: в России количество заправок выросла до 1360 станций в 2020 году. При строительстве новых станций и модернизации действующих АЗС используются современные цифровые, энергоэффективные и экологичные технологии. На ряде АЗС в Москве и Санкт-Петербурге были установлены в тестовом режиме кассы самообслуживания, с помощью которых клиенты могут самостоятельно оплатить продукцию кафе и сопутствующие товары. В Ярославской области была открыта первая АЗС «Газпромнефть» в России, работающая на солнечных батареях.

мнпзколонка АЗСпоставки топлива
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Все мнения
О проекте