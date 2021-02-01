«Газпром нефть» увеличит мощность системы отгрузки топлива и расширит сеть АЗС в столичном регионе

Автоматизированный терминал отгрузки топлива на Московском НПЗ / Фото: Стоян Васев

На Московском НПЗ начали монтаж оборудования нового автоматизированного терминала отгрузки топлива в железнодорожный транспорт. Пропускная способность нового комплекса составит 2,1 млн тонн нефтепродуктов в год. Ранее, в 2019 году, начал работу современный автоматизированный терминал отгрузки топлива в автотранспорт.

Современные технологии абсолютно герметичного налива исключают возможность попадания нефтепродуктов в окружающую среду. Система улавливания испарений способна собирать все отходящие пары и направлять их обратно в технологический процесс предприятия. Будущий железнодорожный терминал заменит действующую сейчас систему прошлого поколения, которая будет демонтирована.

В столице и других регионах расширяется и сеть АЗС «Газпромнефть»: в России количество заправок выросла до 1360 станций в 2020 году. При строительстве новых станций и модернизации действующих АЗС используются современные цифровые, энергоэффективные и экологичные технологии. На ряде АЗС в Москве и Санкт-Петербурге были установлены в тестовом режиме кассы самообслуживания, с помощью которых клиенты могут самостоятельно оплатить продукцию кафе и сопутствующие товары. В Ярославской области была открыта первая АЗС «Газпромнефть» в России, работающая на солнечных батареях.