На Чукотке появится быстрый интернет

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«МегаФон» и правительство Чукотского автономного округа договорились о взаимодействии в рамках проекта Arctic Connect, который предусматривает строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Компания планирует построить отводы до Анадыря, административного центра Чукотки, и Певека — самого северного города России.

Чукотка в силу своего географического положения — единственный российский регион, связь в котором осуществляется через спутниковые каналы. Отводы к Анадырю и Певеку позволят жителям и предприятиям получать совершенно иное качество связи, включая высокоскоростной интернет. Оператор развивает в регионе собственную инфраструктуру, расширяет сеть LTE. Так, например, в 2020 году удалось запустить 15 новых объектов связи, поддерживающих этот стандарт. В планах компании — дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и расширение охвата качественной современной связью населенных пунктов региона.

— У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с правительством Чукотского округа. В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах, — отмечает генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. — Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня — новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин добавляет:

— Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы обеспечить Чукотку высокоскоростным интернетом через оптоволоконные линии. Цифровизация региона в наших арктических условиях — это не только быстрый интернет, но и безопасность жителей, развитие автономных производств, цифровых технологий в сельском хозяйстве. Заключенное соглашение позволит работать эффективнее и вместе с компанией решать задачи, направленные на улучшение качества жизни в Чукотском АО.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85 процентов населения, и обеспечит быстрый сигнал с минимально возможным уровнем задержки в рамках данного проекта. Запуск Arctic Connect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока.