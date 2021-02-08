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Москвичи все чаще покупают сим-карты дистанционно
Фото: freepik.com

Москвичи все чаще покупают сим-карты дистанционно

Никита Миронов  

Общество

Все больше услуг жители России стали получать онлайн. Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы в 2020 году. В связи со сложной эпидемической обстановкой в 2020 году выросло количество заказов сим-карт с доставкой на дом. По Московскому региону этот показатель увеличился на 36 процентов.

В 2020 году эпидемическая ситуация подтолкнула телеком-рынок к ускоренному развитию онлайн-продаж и цифровых сервисов. Компания зафиксировала активный рост подключений через свой сайт во всех регионах присутствия. Наибольший прирост подключений через цифровой канал был зафиксирован в регионах подразделения «Байкал и Дальний Восток», он составил 111 процентов. Также увеличилось количество подключений на Северо-Западе — на 57 процентов и на 55 процентов — на Урале.

При заказе сим-карт абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы оператора и росте активных пользователей интернета в его сети. Наиболее популярным тарифом стал «Мой онлайн». На его долю в 2020 году пришлось 24 процента от всех подключений в цифровом канале.

Самоизоляция и стремление сократить личные контакты в пандемию повлияли на рост количества заказов сим-карт с доставкой. Так, по России за 2020 год количество онлайн-покупок с доставкой на дом выросло на 64 процента. Абсолютными лидерами по этому показателю стали регионы Байкала и Дальнего Востока, где количество заказов сим-карт увеличилось в 36 раз, в 11 раз — в Черноземье и в 7 раз — на Юге.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2 рассуждает:

— Повышенный спрос на доставку сим-карт мы зафиксировали с середины марта прошлого года. В тот момент компании начали вводить удаленный режим работы. В связи с этим для многих людей приоритетной задачей стали обеспечение безопасности рабочего места и наличие скоростного интернета. В ситуации пандемии потребовалась очень быстрая адаптация и гибкость. Со свой стороны, Tele2 предоставила пользователям разные возможности подключиться к оператору, минимизируя любые контакты. Заказ нового номера можно оформить онлайн на нашем сайте. Курьер бесплатно привезет сим-карту домой, а абонент может пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор. При этом в условиях роста онлайн-заказов было важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки, поэтому мы запустили доставку сим-карт с «Яндекс Go». Мы стремимся адаптироваться под новые реалии и продолжим активно развивать проекты, направленные на развитие онлайн-продаж.

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