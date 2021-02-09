Традиции снова в моде

Фото: пресс-служба ООО «Экспоресурс - выставки и конференции»

В среду, 10 февраля в Гостином дворе открывается III Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль».

За несколько лет проведения ярмарка успела стать событием, к которому москвичи начинают готовиться задолго до его открытия. Ведь здесь можно не только познакомиться с редкими художественными промыслами со всей страны, некоторые изделия особенно актуальны в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта.

Фото: пресс-служба ООО «Экспоресурс - выставки и конференции»

В этом году в выставке примут участие более 450 предприятий, мастеров и дизайнеров из 40 регионов России. Здесь будет авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра, эмаль, стекло, резные изделия из кости и дерева, кружево, необычная этническая одежда и ювелирные украшения.

Впервые в Гостиный двор привезут древние берестяные иконы из Великого Новгорода, художественные произведения из бивня мамонта и даже боярские костюмы XXI века, в числе которых уникальный костюм «Красная Москва», расшитый золотом и камнями.

Традиционно выставку будет сопровождать обширная образовательная программа, в рамках которой гости познакомятся с дизайнерами из Якутии, Алтая, Башкортостана, Казахстана. Модницы научатся вписывать казахскую юбку белдемше в современный образ, а ремесленники узнают, как выйти со своими работами на российские и зарубежные маркетплейсы.

Фото: пресс-служба ООО «Экспоресурс - выставки и конференции»

Мастера по художественной обработке стекла объединятся в специализированном проекте «Про стекло» и порадуют посетителей выставки необычными авторскими подарками. А известный российский художник и авангардист Владимир Пронин познакомит с уникальной экспозицией «Новые краски России».

Особенностью культурной программы этого года станет серия специальных показов коллекций, которые представят известные российские модельеры — от Валентины Мельниковой и «Ассоциации модельеров России» до Сергея Глебушкина, знаменитого собирателя русского костюма.

Отдельного внимания заслуживает возможность продегустировать национальные продукты России: мед, сладости и деликатесы из фермерских хозяйств.

Выставка продлится 5 дней и закончит свою работу 14 февраля.