Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Французская корпорация Groupe Renault, обладающая полным циклом производства авто таких марок, как «Рено» и «Лада», проанализировала реализацию легковых машин за первый месяц 2021 г. По данным информационного агентства концерна, на территории России модели LADA продолжили пользоваться устойчивым спросом среди потенциальных владельцев. В результате общие продажи этого бренда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли до 21 857 единиц (+0,3 %).

Среди конкретных моделей

Январь 2021: каковы результаты продаж автомобилей «Лада»? Пальму первенства по-прежнему удерживают 2 модификации автомобиля: «Гранта» и «Веста». Их продажи составили соответственно 7 720 и 6 347 единиц техники. Порадовали ростом объемы реализации легковых машин семейств LADA XRAY — более 1,5 тыс. экз. (+28,1 %), Niva Legend — свыше 2 тыс. экз. (+26,5 %), а также коммерческие авто — не менее 1 тыс. экз. (+49,5 %).

Как отметил Оливье Морне — исполнительный вице-президент Groupe Renault, возглавляющий подразделение маркетинга, — наиболее заметен рост количества реализованных автомобилей в сегменте SUV*. По его мнению, это соответствует общей рыночной тенденции, так как именно сейчас такой класс машин стал доминирующим.

В планах компании в ближайшем будущем наладить выпуск и продажу еще одного транспортного средства сегмента SUV — LADA Niva Travel. Этому автомобилю маркетологи пророчат собственную нишу и статус сильного игрока на отечественном рынке.

Напомним, что сейчас французская корпорация имеет несколько крупных производственных линий на территории России: тольяттинский «АвтоВаз» и завод «LADA Ижевск». Бренд представлен машинами в 4 сегментах и включает 5 семейств — «Нива», «Гранта», «Ларгус», XRAY и «Веста».

Продажи авто «Лада» занимают более 1/5 части всего российского рынка, а сами модели представлены более чем в 20 странах. Только в России дилерских центров по обслуживанию и продажам LADA насчитывается свыше 300. В таких официальных салонах модельный ряд бренда представлен разнообразными типами кузова, включая хэтчбек, кроссовер, спорткар. Современные версии автомобилей этой марки соответствуют европейским стандартам качества, но отличаются более низкими ценами и простотой сервисного обслуживания. Все модификации LADA адаптированы к российским дорогам и погодным условиям. Они безопасны и комфортны во время езды.

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* Sport Utility Vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль»