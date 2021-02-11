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Для профессионала сложностей не существует
Ансамбль Игоря Моисеева. Аргентинское танго / Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Для профессионала сложностей не существует

Виктория Филатова

Общество

Моисеевцы начали год на родной сцене

21–22 января прошли концерты, посвященные 115-летию со дня рождения основателя ансамбля — Игоря Моисеева. А 10 и 11 февраля ансамбль имени Моисеева представил программу «Моисеевцам — 84».

Несмотря на все сложности карантинного 2020 года, артисты балета форму абсолютно не растеряли. Время самоизоляции, котороедля большинства творческих работников стало шагом назад, для моисеевцев оказалось точкой роста. Многие из них приобрели навыки репетиций в «походных» условиях и с подручным материалом. Готовиться к выступлениям артистам приходилось в квартирах и на дачах, вместе с домочадцами и любимыми питомцами.

Смонтированный из фрагментов таких «карантинных» репетиций трехминутный ролик набрал на YouTube множество просмотров и комментариев.

Как говорят сами артисты, если балету удавалось выступать даже в военное время, то карантин для него совсем не препятствие.

О том, что для профессионала не существует преград, всегда говорил и основатель балета Игорь Моисеев, которому 21 января исполнилось бы 115 лет. А его заветы до сих пор хранят в коллективе, вырастившем семь поколений танцовщиков.

К слову, почти все номера из программы «Моисеевцам — 84» также были поставлены легендарным балетмейстером в разные годы.

Здесь и знаменитое «Яблочко», и корейский танец «Трио» и «Татарочка-черноморочка» — один из самых сложных для исполнителей танцев. На репетиции артистам приходится выполнять огромное количество мелких движений ногами и оттачивать каждый элемент несколько месяцев.

Показали и любимый зрителями шуточный танец аргентинских пастухов — «Гаучо». К слову, самый первый исполнитель сольной партии в «Гаучо» — артист Рудий Ходжоян вспоминал, что одежда аргентинского пастуха была страшно неудобной, а шпоры на сапогах — невероятно тяжелыми. Простому человеку в таком наряде и ходить было бы сложно — не то что танцевать.

Для профессионала сложностей не существуетАнсамбль Игоря Моисеева — шуточный танец аргентинских пастухов «Гаучо»/ Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Но что такое сложности для моисеевца? Всего лишь точка роста. Это танцовщики доказывали уже не раз.

Танцем, поставленным уже без участия мастера, но в строгом соответствии с его высокими стандартами, сталахореографическая картина «Танго Del Plata». При участии аргентинского хореографа Лауры Роатта танцовщики освоили новую хореографическую технику, опираясь на базовые элементы моисеевской школы народно-сценического танца. Успех этого номера показал, что ансамбль не просто хранит традиции, заложенные Игорем Моисеевым, но и успешно развивается, опираясь на них.

— Концерт «Моисеевцам — 84», состоявшийся на их родной филармонической сцене в условиях постепенного снятия антиковидных ограничений, убедительно продемонстрировал, что, несмотря на вынесенный на афишу 84-летний стаж, ансамбль молод душой, находится в прекрасной исполнительской форме и полон вдохновения на старте нового сезона! — отметила представитель Газпромбанка Елена Фалькова. — Зрители соскучились по вихрю позитивных эмоций, который неизменно дарит этот коллектив, и мы гордимся, что выступаем его генеральным партнером!

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