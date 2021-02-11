Комедийный жанр возвращается в Центральный детский магазин на Лубянке

Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Центральный детский магазин на Лубянке, входящий в Группу компаний «Галс», объявил о начале сезона новых развлекательных мероприятий. Детский магазин приглашает москвичей и туристов в гастрогалерею на цикл мероприятий Stand Up (Стендап — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, — «ВМ»).

Каждую пятницу с 12 февраля по 5 марта в 19:00 здесь будут выступать резиденты «Камеди баттла», «Открытого микрофона» и Stand Up на ТНТ. В конце каждого мероприятия будут разыграны два билета на большое Stand Up-шоу.

— Мы рады, что в наш детский магазин возвращается веселый смех, аплодисменты и хорошее настроение. Это уже вторая серия Stand Up-мероприятий на нашей площадке — в сентябре 2020 года выступления комиков имели большой успех среди гостей и посетителей детского магазина. В этом году мы готовы открыть новую страницу теплых, веселых и зрелищных мероприятий! Весь год мы планируем радовать своих посетителей разнообразными активностями и начнем мы этот год со смеха и хорошего настроения! — рассказала директор департамента коммерческого управления Группы компаний «Галс» Светлана Мазур.

В феврале посетителей торгового комплекса ждет «Беговел Россия» для маленьких спортсменов от года до пяти лет, презентация фильма «Майор Гром Чумной Доктор». Весенние представления в детском магазине начнутся с фестиваля летнего отдыха «ДЕТKIDS EXPO» и главного модного показа в рамках детской недели моды KIDS FASHION WEEK. Для всех желающих участие в мероприятиях является бесплатным.

Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Также в детском торговом комплексе расположены магазины с огромным ассортиментом подарков к предстоящим праздникам — 14 и 23 февраля, 8 марта. Посетители смогут сфотографироваться на фоне их празднично украшенных витрин. Кроме того, весь февраль и первую неделю марта здесь будут проходить мероприятия для гостей любого возраста.

В детском магазине сохраняется усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, регулярно проводится очистка систем кондиционирования и вентиляции, функционируют ультрафиолетовые рециркуляторы. Соблюдать необходимую социальную дистанцию позволяет специальная разметка, нанесенная в общественных зонах. На входах в детский магазин посетители могут бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки. Их ношение обязательно на территории всего торгового комплекса.

Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте ЦДМ на Лубянке, а также на страницах магазина в социальных сетях.

Справка «ВМ»



Центральный детский магазин на Лубянке — это торговый комплекс семейного и детского досуга, развлекательный центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В ЦДМ на Лубянке представлено более 140 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей. В комплексе реализована концепция «обучающее развлечение», позволяющая детям в игровых формах получать новые знания. На семи этажах торгового комплекса открыты развлекательные интерактивные зоны: «Музей Детства», детский город профессий «Кидбург», киберспортивная арена Winstrike, парк виртуальных развлечений ARena Space, галерея иллюзий EYEBIRINT («Айбиринт»), детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», смотровая площадка и многое другое.