Журчат ручьи, слепят лучи – пора менять очки и офисный дресс-код 2021

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С приходом весны офисный, деловой стиль женщин меняется весьма заметно. Мышиные цвета, деловые костюмы total-black*, черно-белый дресс-код начинают активно разбавляться нежными пастельными тонами, украшаться яркими деталями. Очки, как одни из самых говорящих аксессуаров, с приходом весенних дней также получают право стать более интересными, эффектными.

Консерватизм в пользу делового стиля

Более яркий, светлый офисный стиль, который выбирают деловые дамы к весне, потребует более внимательно подойти к подбору очков для создания единого гармоничного образа. Возможно, массивная черная роговая оправа, идеально сидевшая с темно-серым костюмом зимой, с нежно-голубым уже будет сильно диссонировать.

Чтобы разобраться, как выглядеть стильно и модно в офисе весной, стоит присмотреться к трендам 2021 года. Женский деловой стиль довольно стабилен и в меньшей степени подвержен изменениям, чем другие направления в одежде. Но все-таки есть ряд деталей, которые делают офисный гардероб модным.

Основные тренды

Рассмотрим ТОП-10 основных тенденций весны 2021 года в деловой моде и модели очков, подходящие для них. И в этом очень помогут брендовые очки. Посмотрите здесь оправы Версаче из обновленных коллекций и примерьте понравившиеся к своему образу

1. Чёрно-белая классика в виде широких черных брюк, миди-юбок с белыми блузами. Тот случай, когда весной стильная оправа «кошачий глаз» Versace 3281B GB1 в черном цвете будет вполне гармонично сочетаться с комплектами. Вся массивность акцентирована на заушниках с фирменным логотипом, они переключают внимание на себя.

2. Свободные блузы с широкими объемными рукавами — это сдержанно и одновременно романтично. Подойдут нежные очки Versace 1259Q 1412 в тонкой золотистой оправе из металла.

3. Платья (длина — миди) в белом цвете, свободного кроя, акцентированные на талии различными ремнями, но не затянутые туго. Идеальный вариант — очки в белой пластиковой оправе. Если вы еще не успели приобрести модную новинку, то выкрутиться из ситуации помогут полуободковые очки Versace 1218 1342 в тонкой металлической оправе.

4. Женские брючные костюмы (варианты как с укороченными, так и с длинными расклешенными брюками). Образ украсят унисекс-очки Versace 3291 GB1.

5. Пиджаки оверсайз с широкими плечами. Очки лучшего всего подобрать в мужском стиле, например, маскулинности прибавят очки Versace 3212 GB1, а роскошно-элегантный декор на заушниках лишний раз подчеркнет вашу женственность.

6. Трикотажные монохромные жилеты и кардиганы в разнообразных стилях: удлиненные, укороченные, с неброской отделкой, на пуговицах. Подойдут многие модели, почему бы не примерить «кошечки» Versace 3271 108 цвета гавана?

7. Платья-миди в базовой или пастельной гамме с оригинальным или асимметричным кроем, разнообразными складками. К платьям нужно выбирать только самую сексуальную женскую оправу Cat eye, например, коричневые очки Versace 3286 5332.

8. Монохромные брючные комплекты различных моделей: с укороченными, кюлотами, бермудами. Однотонность цветовой гаммы можно разбавить пестрым цветом гавана очков Versace 3248 989.

9. Классические костюмы с юбками ниже или чуть выше колена, обязательно в одном цвете, из одной ткани, в едином стиле. Для весенней классики лучше добавить Versace 3293 593 в прозрачной светло-серой оправе.

10. Модные цвета сезона для делового гардероба — мятный, пыльно-сиреневый, пыльно-розовый, голубой, белый, оливковый. Ищите в магазинах оптики модные оттенки. Если вы противница слишком ярких цветов, попробуйте очки Versace 3186 5076, где зеленый цвет подан градиентом и достаточно завуалирован.

* Абсолютно черный

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