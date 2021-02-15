Как научиться водить машину на автомате с нуля женщине

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Обучение вождению – сложный процесс, особенно если у новичка полностью отсутствует опыт управления автотранспортом. Многие женщины сомневаются в том, что смогут освоить необходимые навыки. Возможный способ решения проблемы – учиться на машине с автоматической коробкой передач. Автомобилем с такой трансмиссией управлять намного проще, чем с механикой, если разобраться в основных принципах АКПП. Каждая хорошая автошкола в Москве имеет в своем автопарке богатый выбор машин на обеих трансмиссиях и сможет научить успешно пользоваться любой КП.

Порядок переключения автомата

В автоматической системе управления предусмотрены следующие позиции рычага селектора:

Р (паркинг) – устанавливают при запуске двигателя; авто находится в статичном положении, движение невозможно; R (реверс) – включают для перемещения задним ходом; на эту позицию нельзя переводить селектор при передвижении вперед; запуск двигателя не предусмотрен; N (нейтраль) – возможность свободного перемещения машины, с запуском мотора или буксировкой; D (драйв) – основной режим при езде на автомобиле, с автоматическим переключением трансмиссии, учитывая нагрузку.

Обратите внимание! В отдельных АКПП могут присутствовать дополнительные позиции, с разделением режима D на промежуточные положения D2 или D3. Некоторые автоматы предусматривают переключение в нормальный, экономичный и спортивный режим.

Условия обучения вождению

Уроки вождения автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих проходит под руководством опытного инструктора автошколы. Многие девушки полагают, что смогут сэкономить, если проведут несколько тренировок на личном автомобиле, вместе с мужем или другим родственником, имеющим опыт вождения.

Но если допуск к управлению автомобилем на другое лицо не оформлен, это, согласно ст. 12.7 КоАП РФ, может повлечь назначение в виде административного штрафа размером от 5 000 до 15 000 руб.

Учиться вождению разрешено только в специализированной автошколе, с разделением процесса на две составляющих:

освоение начальных навыков на автодроме; выезд в город.

Автомобили, применяемые для обучения вождению, оборудуют дублирующими органами управления, системой зеркал для инструктора, предупреждающими надписями об ученике за рулем, размещением соответствующего знака о принадлежности к учебной технике.

Практические занятия

Обучение на права категории B начинается с изучение азов управления автомобилем от посадки за руль до выполнения базовых упражнений по вождению на учебной площадке в автошколе. Только после того, как девушка успешно освоит начальные навыки, ученицы с инструктором выезжают в город, для отработки правил движения в реальных условиях.

Особенности управления

При движении скорость регулируют педалью газа, с плавным и постепенным нажатием. Приближаясь к подъему, оценивают степень крутизны и состояние покрытия. Если условия нормальные, а состояние трассы исключает скольжение, можно не сбрасывать скорость. В данной ситуации, за несколько метров до подъема, скорость увеличивают, чтобы набранный разгон позволил преодолеть возвышение местности.

При дефектах покрытия или скользкой трассе двигаться в гору необходимо на небольшой скорости. Если АКПП предусматривает понижающие режимы, включают D2, D3 или L.

На спуске акселератор отпускают, с передвижением авто накатом. Скорость регулируют тормозом.

Необходимо придерживаться правой стороны трассы, если перемещение в левый ряд не вызвано маневром (поворотом или разворотом). До полного закрепления навыков, не стоит прибегать к обгонам.

Обратите внимание! Не рекомендуется при движении переводить селектор в режим N. В этом случае двигатель отсоединен от трансмиссии, что лишает водителя возможности оперативно отреагировать на изменение ситуации.

Эту позицию применяют в крайних случаях, если автомобиль необходимо поместить на эвакуатор или при буксировке. Особенно опасно переключение на нейтральное положение при движении в плотном транспортном потоке.

Включение режима R возможно при условии полной остановки автомобиля. Также при этом выжимают тормоз, отпуская его для начала движения задним ходом. Скорость регулируют акселератором.

Предварительно важно убедиться в отсутствии препятствий, чтобы исключить опасность столкновения. Для этого пользуются зеркалами заднего вида.

При правильном подходе и ответственном отношении, женщина сможет без проблем освоить управление автомобилем с автоматической коробкой передач. Но важно учесть, что в случае окончания автошколы с вождением автомата, в полученном водительском удостоверении напротив открытой категории проставляют отметку АТ, что не дает права управлять машиной на механике.

Руководство и контроль со стороны инструктора помогут избежать ошибок и закрепить правильный порядок действий. Главное – выполнять полученные рекомендации, последовательно переходя от одного упражнения к другому, после полного закрепления навыков.

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