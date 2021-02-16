Москвичи сдают мобильники на переплавку

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Бизнес тоже заботится о защите окружающей среды. Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы экологического проекта «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Жители столицы вошли в тройку самых активных пользователей сервиса. К данному моменту компания собрала более 4000 телефонов, только в столице было собрано более 13 процентов устройств. Сдать свой старый смартфон можно до 1 ноября 2021 года.

Второй год компания реализует операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать гаджеты правильно. В 2019 году за три недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

В 2020 году география проекта расширилась и охватила 64 региона. Принести старые телефоны можно в салоны связи до 1 ноября 2021 года. За четыре месяца действия программы было сдано более 4000 устройств. Москвичи оказались активными участниками «Переплавки»: они сдали на утилизацию более 530 устройств. Те, кто примет участие в программе до 1 ноября, получат льготу при покупке смартфона в салонах связи оператора, а клиенты оператора — еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Компания, кстати, провела исследование, чтобы выяснить отношение людей к вопросам утилизации техники. Более 66 процентов респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Кроме того, по сравнению с первой «Переплавкой» 2019 года на 23 процента выросло число тех, кто готов изменить свои привычки, чтобы улучшить экологию. Количество таких людей среди респондентов достигло 74 процентов.

В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора и зачастую пользователи не знают, что их тоже нужно перерабатывать. Компания отправила телефоны в корпорацию «Экополис» — единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Проблема электронного мусора — одна из самых острых на планете. Хотя смартфоны «живут» в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. Проект «Переплавка» — один из способов решить проблему.