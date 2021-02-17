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Больше топлива для Москвы
Фото: Стоян Васев

Больше топлива для Москвы

Никита Миронов  

Общество

На столичном НПЗ увеличили производство бензина, дизтоплива и битума для дорог.

Российские компании подводят итоги работы в 2020 году. Так, «Газпром нефть» увеличила производство бензина на нефтеперерабатывающих заводах — Московском и Омском — до 8,28 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос до 8,98 млн тонн.

Как объяснили на Московском НПЗ, рост во многом был связан с пуском комплекса переработки нефти «Евро+». Команду «На старт!» комплексу в июле 2020 года дал президент России Владимир Путин, в церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

В сравнении с 2019 годом заводы компании нарастили также производство товарных дорожных и строительных битумов. На столичном предприятии повышен выпуск инновационных полимерно-битумных вяжущих материалов, которые используют в строительстве столичных дорог.

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