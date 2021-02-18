Модернизация капотнинского НПЗ повысила результативность работы компании «Газпром нефть» в непростом 2020 году

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В своем отчете по итогам 2020 года компания сообщила, что ее чистая прибыль превысила 117 млрд рублей. Нефтяники отчитались о положительных показателях, в том числе о росте производства топлива и добычи нефти из трудных месторождений. Продолжается программа развития нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти», чтобы повысить глубину и эффективность переработки, а еще добиться снижения воздействия предприятий на окружающую среду.

Так, например, на Московском НПЗ компании введен в эксплуатацию уникальный комплекс переработки нефти «Евро+». Он заменил собой сразу пять старых нефтеперерабатывающих установок. Запуск «Евро+», команду «На старт» которому дали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, позволил московскому предприятию сократить воздействие на окружающую среду при росте объема производства. Так, бензина теперь можно выпустить больше на 15 процентов — завод начал производство бензина G-Drive 100, дизельного топлива, в том числе зимних сортов, — на 40 процентов. С помощью новой установки завод сможет увеличить выпуск авиационного керосина. Годовой объем переработки нефти Московского НПЗ будет достигать 12 миллионов тонн, половину которого обеспечит новый комплекс «Евро+».

— Результаты нашей работы в 2020 году подтверждают, что компания не только своевременно отреагировала на кризис, но и стала более эффективной, — подчеркнул глава компании Александр Дюков и добавил, что в 2021 году компания сохранит планы по развитию.