Что подарить тебе? О, знаю

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Получать подарки любит каждый. А вот выбирать... Я, например, люблю процесс выбора ничуть не меньше — просто потому, что никогда не дарю своим друзьям, близким или даже просто знакомым то, что не нравится мне самой. Секрет простой, зато сразу превращает рутинное для кого-то занятие в увлекательную игру. И даже в магазин для этого ехать необязательно (хотя мне нравится все сначала самой в руках подержать, потрогать). Но если бренд проверенный и почти как родной — идешь себе на сайт (с чашечкой кофе), смотришь на красивые и полезные штучки. Всего пару кликов — и вот уже вся эта красота едет прямо к тебе домой!

Конечно, есть и еще несколько правил, которые я стараюсь соблюдать. Например, заповедь «красивое и полезное» — это святое! Хотя не будешь же ты подруге на день рождения дарить, к примеру, красивую сковородку (если, конечно, сама не попросит). Зато, получив крем в красивой баночке, все подружки будут пищать от счастья (знаю точно!). И это отличный лайфхак (учитывая близкие праздники). Мужчины, не благодарите!

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Например, я просто умираю, как хочу получить (ну хоть на 8 Марта, а лучше завтра) ледяной крем-лифтинг для век от Natura Siberica, который сделан, между прочим, на основе … черной икры! И дело не в том, что «красиво жить не запретишь»: уникальные омолаживающие свойства экстракта черной икры давно и хорошо известны не только ученым, но еще и работающим активным девушкам. В любом возрасте бывает позарез необходимо быстро и незаметно стереть с лица следы усталости и стресса, убрать отеки под глазами, темные круги и предательские морщинки.. Кстати, применять ледяной крем очень просто: наносим небольшое количество вокруг глаз и легкими похлопываниями превращаем себя в сияющих красавиц. (О, услышь меня, муж!). Не менее заманчивый вариант — восстанавливающая сыворотка для лица глубокого действия, которая борется с признаками увядания кожи на клеточном уровне, активирует процесс самовосстановления и поддерживает жизненный тонус. Сыворотка ежедневно наносится в небольшом количестве на чистую кожу (кроме области глаз) утром или вечером. Мне вообще очень нравится, как работают сыворотки, — они волшебные! И отличный подарок, кстати. Можно подарить и себе, и подругам — они оценят.

А вот поликоллагеновый заполнитель морщин — это подарок для себя любимой. Либо для кого-то очень близкого. Остальные купят его себе сами. Ибо морщины — вопрос деликатный и болезненный даже для девушек в 25 лет, а уж в сорок и подавно. Но жизнь есть жизнь. И если наконец появилась инновационная альтернатива так называемым инъекциям красоты, то мы только за! Она подходит для ежедневного направленного воздействия на глубокие морщины. А вот наносить в качестве основы под тональное средство не рекомендуется. Что ж, учтем…

Накануне 23 февраля у Natura Siberica есть несколько ценных идей и для любимых мужчин.

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Чего стоит только «Сила медведя» — пробуждающий гель для умывания на основе дикого сибирского женьшеня! Известно, что эти так называемые адаптогены, пережившие еще Ледниковый период и способные расти даже при ультранизких температурах (до минус 50°С), обладают поразительной жизненной энергией.

И, наконец, защитный крем для лица и рук «Стихия волка», разработанный с учетом всех особенностей мужской кожи. Крем питает, заряжает энергией, мгновенно освежает и улучшает цвет лица. В его основе органический коктейль из экстракта золотого корня, черного тимьяна и сибирского женьшеня.

Мне кажется, такие подарки польстят любому мужчине. А значит, и наши шансы получить кучу красивых и полезных кремиков не только в праздник и не только от подруг резко возрастут.