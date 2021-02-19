Горячий долг

Фото: «Вечерняя Москва»

В Химках рвутся трубы и растут долги за тепло

Жители подмосковных Химок этой зимой жалуются на перебои с теплом, а коммунальщики не вылезают из своих траншей, ремонтируя тепловые сети. Жителей интересует, что стало причиной такой ситуации?

Один из очевидных факторов — непростая зима с резкими перепадами температуры воздуха от плюсовых значений до экстремальных для Московского региона минус 24 градусов и обратно. Но вызванные аномальной погодой повышенные нагрузки на систему теплоснабжения все-таки ожидаемы. Именно для ее нормальной работы зимой и проводят летнюю профилактику труб со злополучными отключениями горячей воды. Еще две причины — эпидемия коронавируса и сокращение сроков (за два месяца вместо обычных четырех) этих самых профилактических работ. Ну а сами теплоэнергетики корнем проблем называют постоянно растущую задолженность потребителей за поставленные тепло и горячую воду.

Схема простая: нет оплаты за тепло, значит, сложнее найти средства и провести все необходимые работы в срок и в полном объеме. Состояние аврала на пользу и без того изношенным сетям не идет. Специалисты прямо говорят: низкая платежная дисциплина несет угрозу надежной работе системы теплоснабжения города.

— Химки сегодня входят в число лидеров по долгам перед нашей компанией за горячую воду и тепло. Задолженность всех потребителей за тепловую энергию составила 1,95 млрд рублей, а организаций в сфере ЖКХ — превысила 1,3 млрд рублей. Основные должники — управляющие многоквартирными домами компании, — заявил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

В рейтинге должников на сайте ТСК «Мосэнерго» компании г. о. Химки занимают лидирующие позиции. Управляющая организация ООО «ЮНИСЕРВИС» (до августа 2020 года именовалась ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», в управлении находится более 140 многоквартирных домов в Химках) должна около 120 млн рублей. Присутствуют систематические неплатежи со стороны МУП «Жилищник г. о. Химки», накопившего задолженность в размере 61 млн рублей за период менее чем два года.

При этом и администрация Химок, и «ТСК Мосэнерго» вроде бы не раз пытались совместно решить проблему накопившихся долгов.Но итоги достигнутых соглашений неутешительны. Представители «ТСК Мосэнерго» утверждают, что, например, ООО «ЮНИСЕРВИС» не выполняет обязательства по оплате еще прошлогодних объемов по мировым соглашениям. Из-за большой задолженности «ТСК Мосэнерго» инициировало принудительное исполнение через судебных приставов. Дальше — больше: теплоэнергетики отозвали свою подпись с паспортов готовности к отопительному сезону, они утверждают, что управляющая компания проигнорировала замечания в части эксплуатации теплового оборудования (это к вопросу о проблемах с температурой батарей этой зимой).

По словам Дмитрия Триля, до настоящего времени со стороны администрации г. о. Химки не выполнены условия договора по возмещению выпадающих доходов от предоставления льгот на оплату коммунальных услуг с начала 2020 года.

При этом должники оправдывают неплатежи сложной экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. Между тем в 2020 году в тех же Химках целый ряд компаний — ООО «УК Подмосковье Сервис», ООО «Дианик–Эстейт», ТСЖ «Панфилова-2», ТСЖ «Мечта», ООО «СУММА ТЕХНОЛОГИЙ», ООО «УК «Флагман», ООО УК «КОМФОРТ» — вполне успешно решают вопросы платежей за тепло. Их руководители стараются не накапливать долги или погасить имеющуюся задолженность.

Эти примеры иллюстрируют возможность вести прозрачный бизнес в противовес недобросовестным потребителям, которые практически перестали оплачивать тепло и горячую воду с начала года, объясняя это полным прекращением платежей жителями из-за эпидемии коронавируса.

— Наша основная задача — обеспечение надежности функционирования теплоснабжения в регионах присутствия, и мы готовы искать компромиссы, идти на подписание соглашений о реструктуризации задолженности, графиков погашения с контрагентами, имеющим задолженность, — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегическому развитию и сбыту ООО «ТСК Мосэнерго» Павел Гельвич.

— Но, к сожалению, зачастую мы просто вынуждены использовать все разрешенные законом возможности для решения проблем долгов. В их числе — привлечение к субсидиарной ответственности руководителей компаний-неплательщиков, направление исполнительных листов в службу судебных приставов для принудительного исполнения, а также уголовное преследование лиц и руководителей, причастных к намеренному уводу денежных средств при принудительном взыскании, — отметил представитель «ТСК Морсэнерго».

Например, осенью 2020 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление теплоэнергетиков о привлечении руководителя одной из химкинских управляющей компаний ООО «УК РВ-Сервис» к субсидиарной ответственности по долгам за потребленную тепловую энергию на более чем 40 млн рублей.

Очевидно, что без активного содействия со стороны руководства города решить проблему долгов в полном объеме не удастся. Между тем до завершения зимы и отопительного сезона еще очень далеко, и жители Химок во многом являются заложниками сложившейся ситуации.