Банк «Открытие» и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

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Лидеры цифровой отрасли, а также предприниматели от Ижевска до Сан-Франциско приняли участие в масштабном бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса». В ходе мероприятия, организованного банком «Открытие» и правительством Удмуртии, спикеры поделились своим опытом работы в условиях пандемии, а также рассказали о новых технологиях для бизнеса в цифровом мире.

Открыла бизнес-шоу заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. На конкретных примерах она пояснила, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают кратно увеличивать объемы продаж, доходы, количество клиентов и выходить на международные рынки:

— Наш банк предлагает прокачать цифровые навыки с использованием возможностей онлайн-образовательной платформы Open Academy, где предприниматели не только объединяются в бизнес-сообщество, но и получают актуальную и полезную информацию, различные обучающие программы и многое другое.

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратил внимание на то, как региональные власти и бизнес адаптируются к новой реальности:

— Есть такая фраза: «Любой кризис — это время возможностей». Я горжусь тем, что бизнес Удмуртии подтвердил эту аксиому. Большинство предпринимателей перешли в онлайн. Наша задача была поддержать МСП. Мы сделали упор на акселерационные программы. Когда отменили крупные форумы, провели «Удмуртия Calling», где произошли конкретные продажи. На 2021 год и даже на 2022-й мы планируем не только офлайн-мероприятия, но и онлайн-мероприятия.

Замдиректора по развитию Wildberries, крупного онлайн-ретейлера РФ, Анна Клейменова поделилась опытом работы компании во время пандемии, который позволил не снижать обороты: была упрощена регистрация поставщиков, автоматизирован документооборот, запущены сортировочные центры в регионах, чтобы сократить расходы на логистику и ускорить доставку.

Отдельное внимание на мероприятии уделили соцсетям как инструменту для продвижения. Так, в 2020 году TikTok запустил платформу, где были собраны инструменты, помогающие бизнесу. Затем участники форума перенеслись в Сан-Франциско. Основатель первого в мире маркетплейса спутниковых данных Катерина Ленгольд пояснила, как, фокусируясь на узком круге задач, правильно ставить цели и их добиваться. Только способность меняться и не сдаваться при первых неудачах может привести к успеху, резюмировала спикер.