Как выбрать верхнюю одежду для ребенка

Фото: «Вечерняя Москва»

Многие родители испытывают сложности с тем, чтобы выбрать для своих детей качественную, удобную и одновременно красивую одежду. Многое зависит от внешнего вида и других характеристик вещи, цены на нее, а также того, захочет ли ребенок вообще ее носить.

Еще сложнее положение дел становится, когда речь идет о верхней одежде. В этом случае родители теряются еще больше, поскольку погода часто бывает очень непредсказуемой. Самое главное в такой ситуации — не паниковать и придерживаться следующих советов.

На какие критерии обращать внимание при выборе одежды?

Во-первых, необходимо смотреть на состав ткани. Например, синтетические вещи обычно не впитывают пот. Из-за этого на коже у ребенка появляется сыпь. В связи с этим лучше отдавать предпочтение хлопковым и льняным изделиям.

Во-вторых, многие дети жалуются на постоянно цепляющие кожу бирки. В этом случае рекомендуется запомнить, как именно нужно ухаживать за той или иной вещью, а после срезать все мешающие бирки. Также можно купить одежду, информация о которой нанесена краской прямо на ткани.

В-третьих, немаловажным критерием является удобство надевания и снятия предмета одежды. Конечно, в этом случае нужно опираться на возраст. Так, не стоит покупать вещь с большим количеством пуговиц и шнурков, если ребенок еще маленький и просто не сможет справиться с такой одеждой.

Наконец, вещи должны быть удобными и качественно сшитыми. Все швы должны быть крепкими, а замки, молнии и пуговицы — надежными. Новая одежда не должна сковывать движения ребенка, жать, натирать и создавать другие неприятные ощущения.

Дополнительные критерии для выбора верхней одежды

Стоит отметить, что такая одежда может быть синтетической, но сам материал при этом должен хорошо пропускать воздух и быть приятным на ощупь.

Кроме того, верхняя одежда должна отлично защищать ребенка от холода, ветра и осадков. В зависимости от времени года нужно выбирать разные виды курток, пальто и дубленок. Посмотреть варианты верхней одежды для девочек можно, например, на сайте https://fabrikaalef.ru/.

Также при выборе фасона следует учитывать, чтобы верхняя одежда была удобной для подвижного образа жизни. Ребенку должно быть комфортно надевать на куртку или пальто рюкзак, сменку или сумку с одеждой для тренировки, идти с этими предметами, а потом снимать их.

При покупке зимнего пуховика или осеннего пальто одним из решающих факторов является их длина. В холодное время года она должна достигать середины бедра, а для девочек — может быть и чуть ниже колен.

Помимо этого, зимняя, осенняя и межсезонная верхняя одежда может быть больше на один размер. Однако должно соблюдаться условие, при котором ребенок будет надевать под дубленку или куртку, например, пиджак, джемпер или теплый свитер.

Кстати, если дети склонны часто простужаться, есть смысл покупать верхнюю одежду с высоким воротником, который позволит еще дополнительно надеть шарф. Но важно помнить о том, что воротник никоим образом не должен давить, натирать и колоть горло ребенка.

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