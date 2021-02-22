Таролог назвала топ-5 знаков зодиака, которые смогут похудеть к лету

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Зима подходит к концу, и многие уже задумались о том, как привести тело в порядок к летнему сезону. У представителей каких знаков зодиака есть шанс похудеть к лету и не сдаться на полпути, «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.

Водолей

Вы верите в себя и в свою волю, что делает вас способными на все, включая похудание. Вы в хорошем настроении, но вам нужно опасаться стресса и гнева, когда вы сталкиваетесь с неожиданными препятствиями, неудобными людьми или жесткими критиками, которые могут заставить вас сдаться. С такой силой воли, как у вас, потеря веса не должна стать проблемой. Для достижения наилучших результатов вам следует выбрать гибкий план питания в сочетании с онлайн-группой поддержки, где вы можете поделиться своими взлетами и падениями.

Телец

Телец полон решимости взять под личный контроль свою жизнь в 2021 году, включая тело. Луна и Венера также будут подталкивать вас, чтобы заботиться о себе, так что не бойтесь попробовать занятия спортом, воспользоваться некоторыми расслабляющими и бодрящими процедурами. Поскольку у вашего солнечного знака есть терпение, вам легко будет придерживаться строгого плана диеты.

Дева

Дева очень дисциплинирована. И если вам нужно сбросить вес, то вы сделаете это быстро, даже если придется голодать и изнурять себя тренировками. Похудение — это марафон, а не спринт. Медленный и устойчивый темп — это то, что вам нужно. Попробуйте заняться бегом или записаться на уроки езды на велосипеде в местном спортзале. Как только вы выберете то, что вам нравится, процесс значительно ускорится. Что касается диеты, подумайте о подсчете калорий. Отслеживание того, что вы едите, может действительно помочь.

Скорпион

Скорпиону легче похудеть, чем любому другому знаку зодиака. Это потому, что Скорпион позитивен, хорошо организован, решителен и готов следовать новому режиму питания. Вы полны решимости достичь своих целей. Вас не пугает потеря нескольких килограммов путем усилий и терпения. Если вы сядете на диету, то вы пройдете весь путь от начала и до конца!

Лев

Наделенные смелостью и энергией, в этом году вы переживете моменты полной эйфории. Вы являетесь примером жизнерадостности и силы воли для многих. Если у вас есть планы сбросить несколько килограммов, то у вас все получится. Попробуйте уроки зумбы или начните регулярно брать уроки танцев. Все, что позволяет вам выразить себя и привлекает внимание, поможет в борьбе с лишним весом.

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