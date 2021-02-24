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Спортивный фестиваль собрал тысячи зрителей
Фото: pixabay.com

Спортивный фестиваль собрал тысячи зрителей

Мария Николаева

Общество

На катке Выставки достижений народного хозяйства прошел крупный фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии».

Никаких ограничений по возрасту и уровню подготовки для участников в этом году не было. В спринтерском забеге посоревновались любители конькобежного спорта, начинающие и опытные спорт смены.

Состязания проходили в разных возрастных категориях: малыши до 8 лет, дети от 9 до 13 лет, юниоры от 14 до 19 лет, взрослые от 20 до 39 лет, мастера от 40 и старше.

— Было всего 1500 участников и 3000 зрителей. Гостям фестиваля очень понравилась гонка профессиональных спортсменов: кандидатов и мастеров спорта, победителей чемпионатов России. Кроме того, для любителей мы организовали забавные конкурсы. Женщинам предложили пробежать дистанции с детскими колясками, а мужчинам — с автомобильными шинами, — рассказала руководитель проекта «Московские молнии» Юлия Мальшева.

По итогам заездов победители получили подарки, а тем, кому не удалось завоевать призовые места, вручили памятные сувениры.

Главным событием фестиваля стала гонка восходящих звезд российского конькобежного спорта. Вечером воспитанники московских детско-юношеских спортивных школ посоревновались до двух побед на выбывание. Они пробежали на коньках по большому кругу вокруг фонтана «Дружба народов».

Во время фестиваля для участников провели викторины. Праздник сопровождался живой музыкой.

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