За нами Москва: на «Рубеже Славы» открыли мемориал легендарному генералу

Внук прославленного советского военачальника Алексей Белобородов возле бюста своего деда / Фото: Игорь Генералов /Вечерняя Москва

На 41-м километре Волоколамского шоссе, на «Рубеже Славы» открыли бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Афанасия Белобородова. Церемония положила начало серии мероприятий, приуроченных к 80-летию контр наступления советских войск под Москвой.

Рота почетного караула проходит маршем у Вечного огня. Здесь зимой 1941-го советским солдатам удалось остановить наступление врага на Москву, разрушив гитлеровский план «быстрой войны». Командовал знаменитой 78-й стрелковой дивизией сибиряков тогда еще полковник, уроженец иркутской земли, выходец из простых крестьян Афанасий Белобородов.

— События тех тяжелых и вместе с тем славных дней — одна из важнейших страниц, вписанных в историю Победы. Наш общий долг — увековечить имя генерала Белобородова для будущих поколений, — сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

— Под его командованием здесь, на подмосковной земле, плечом к плечу воевали представители разных национальностей и разных регионов. Они не просто выстояли, но и погнали фашистов восвояси. Вечная память павшим героям.

Бронзовый бюст работы скульптора Салавата Щербакова установили на могиле военачальника. Согласно завещанию, Афанасия Павлантьевича похоронили на этом последнем рубеже, рядом с братской могилой, где покоятся его боевые товарищи, земляки... Делегация из региона тоже приехала на открытие мемориала.

— Генерал Афанасий Белобородов проявил себя не только при обороне столицы. Наш земляк дважды стал Героем Советского Союза. Брал штурмом Кенигсберг. Участвовал в разгроме японской армии в Маньчжурии. Он даже возглавлял Московский военный округ уже в мирное время, — рассказал член правления Иркутского землячества «Байкал» Иннокентий Налетов.

Пришли почтить память Афанасия Белобородова и его внуки с семьями, Алексей и Александр. Для них он был не начальником или прославленным генералом, а любимым близким человеком. Они запомнили Белобородова как ласкового дедушку, который мог пожурить их, если не выполняли как следует домашних обязанностей. В большой семье Белобородовых лишь внук Алексей выбрал для себя стезю военного:

— Дед отслужил за всех нас, я думаю. Столько выпало на его долю. Но именно его пример подтолкнул меня к службе в Советской армии. Я стал подполковником. Служил в артиллерийских войсках. У меня самого уже есть внуки, я рассказываю им об Афанасии Павлантьевиче: память о нем — основа для воспитания в них лучших качеств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Горбенко, заместитель мэра Москвы:

— В этом году наша страна отмечает 80-летие начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Героическая оборона нашей столицы неразрывно связана с именем генерала Афанасия Белобородова. Благодаря его мастерству и героизму солдат удалось освободить Истру от двухнедельной оккупации и обратить фашистов в бегство.

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