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Деревянный дом Страховых в столичном районе Сокольники признали памятником архитектуры
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Деревянный дом Страховых в столичном районе Сокольники признали памятником архитектуры

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Гастелло, 5 Карта всех событий

Жилой дом Страховых, расположенный на северо-востоке Москвы, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Одноэтажное деревянное здание на каменном цоколе расположено по адресу улица Гастелло, дом 5. Оно было построено в начале ХХ века архитектором Леонидом Лазовским по заказу братьев Страховых.

— Снаружи здание украшено изящным резным декором, а внутри находятся историческая лестница, белые изразцовые печи 1903 года и печной прибор, а также лепнина. Теперь исторический облик здания охраняется государством. Любые работы здесь будут проходить под нашим контролем, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Центральный фасад здания украшает эркер со сдвоенными окнами. Над ними возвышаются символическое изображение солнца и четырехгранный шатер. Свесы кровли окаймляют декоративные деревянные доски с резьбой.

Вход в здание, расположенный в центре главного фасада, имеет деревянный козырек и декорированные двустворчатые двери. По бокам от входа располагаются широкие окна с наличниками, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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