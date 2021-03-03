Реставрация Императорского воспитательного дома началась в Москве

Реставрация Императорского воспитательного дома началась в Москвеия Императорского воспитательного дома началась в Москве / Фото: М. Денисова / mos.ru

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В Москве стартовала реставрация Московского императорского воспитательного дома. Он является крупнейшим зданием дореволюционного периода, его история насчитывает 257 лет. Об этом сообщили в департаменте культурного наследия столицы в среду, 3 марта.

Строительство Императорского воспитательного дома началось в 1764 году по инициативе личного секретаря императрицы Екатерины II Ивана Бецкого. Он был задуман как благотворительное учебно-воспитательное заведение для детей-сирот. Дом расположен на Китайгородском проезде. Его ансамбль включает шесть объектов культурного наследия федерального значения и восемь зданий, не являющихся таковыми.

— Комплекс зданий воспитательного дома на Москворецкой набережной заложили в 1764 году при Екатерине II. Уникален он не только своей историей, но и своим расположением. Дом стоит на берегу Москвы-реки, в единой красной линии вместе с Кремлем. Дальше — высотка на Котельнической набережной и мосты, — рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Он отметил, что длина идущего вдоль набережной фасада составляет 379 метров. Здание является самым значительным представителем раннего классицизма в столице. Его парадный фасад увенчан бельведером со шпилем.

Пока в здании проводятся противоаварийные работы. Внутри установлены металлические бандажи и поддерживающие деревянные конструкции, ведутся работы по усилению фундаментов. Реставраторы в мастерских восстанавливают 3,4 тысячи металлических элементов ограды воспитательного дома.

В зданиях ансамбля обновят фасады и интерьеры, а также кровлю, окна, двери и своды подвала дома. После реставрации помещения приспособят под современные нужды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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